Коли чекати та що дасть Україні рішення ЄСПЛ щодо вторгнення РФ

Коли очікувати рішення суду щодо вторгнення РФ

Відповідаючи на запитання стосовно очікуваного рішення щодо вторгнення РФ в Україну, уповноважена у справах ЄСПЛ пояснила, що Європейський суд - "це суд, який не має графіку винесення рішень".

"Нам не варто чекати його тиждень-два чи місяць. Масив тих доказів, що отримав Європейський суд, насправді масштабний як в географічному, так і часовому вимірах. Їх аналіз та оцінка займе певний час", - наголосила вона.

Сокоренко виразила сподівання щодо відсутності необхідності очікування роками, спираючись на нещодавнє засідання ЄСПЛ, під час якого учасники процесу перейшли одразу до нарадчої кімнати для того, аби вже готувати рішення по справі.

"Тобто ми тепер в очікуванні самого рішення Європейського суду", - повідомила вона, зауваживши на певних позитивних нюансах щодо динаміки.

Що Україні дасть рішення ЄСПЛ щодо вторгнення РФ

Коментуючи позитивні критерії для України у рішенні ЄСПЛ, Сокоренко зауважила, що в найкращому для нашої держави сценарії Європейський суд визнає доведення української скарги, що були порушення прав людини на окупованих територіях з боку РФ та під час повномасштабного вторгнення.

Водночас вона наголосила на тому, що такий підтверджений юридичний факт міжнародної судової інституції буде давати Україні не тільки юридичну базу.

"Це рішення даватиме нам більше аргументів для зовнішньої політики, для роботи наших дипломатів. Тобто за їхніми аргументами до наших союзників вже будуть стояти юридичні факти, як відбувалася збройна агресія, які відбувалися порушення. Не треба буде вже нічого додаткового доводити", - зазначила вона.

Також Уповноважена у справах ЄСПЛ розповіла, що дане рішення може мати значення для Спецтрибуналу, який Україна хоче створити.

"Так само для інших юрисдикцій. Ми ще не забуваємо про Міжнародний кримінальний суд, який, до речі, має ордер на затримання Путіна і Львової-Бєлової за викрадення дітей під час повномасштабного вторгнення", - сказала Сокоренко.

Вона додала, що попри зовнішню байдужість РФ до даних справ, насправді вони побоюються таких рішень міжнародних судів, адже "їх переписати, або забути дуже важко".

"Але є один такий аргумент - в Європейському суді найбільша кількість міждержавних або індивідуальних позовів, які б стосувались втручання у внутрішні справи країн, саме проти РФ. І саме по таких справах найбільша кількість рішень не на користь РФ, де ЄСПЛ підтвердив порушення прав людини", - зауважила Сокоренко.