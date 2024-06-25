Когда ждать и что даст Украине решение ЕСПЧ по вторжению РФ

Когда ждать решения суда по вторжению РФ

Отвечая на вопрос относительно ожидаемого решения относительно вторжения РФ в Украину, уполномоченная по делам ЕСПЧ объяснила, что Европейский суд - "это суд, который не имеет графика вынесения решений".

"Нам не стоит ждать его неделю-две или месяц. Массив тех доказательств, которые получил Европейский суд, на самом деле масштабный как в географическом, так и временном измерениях. Их анализ и оценка займет определенное время", - подчеркнула она.

Сокоренко выразила надежду на отсутствие необходимости ожидания годами, опираясь на недавнее заседание ЕСПЧ, во время которого участники процесса перешли сразу в совещательную комнату для того, чтобы уже готовить решение по делу.

"То есть мы теперь в ожидании самого решения Европейского суда", - сообщила она, отметив определенные положительные нюансы относительно динамики.

Что Украине даст решение ЕСПЧ по вторжению РФ

Комментируя положительные критерии для Украины в решении ЕСПЧ, Сокоренко отметила, что в лучшем для нашего государства сценарии Европейский суд признает доказательство украинской жалобы, что были нарушения прав человека на оккупированных территориях со стороны РФ и во время полномасштабного вторжения.

В то же время она отметила, что такой подтвержденный юридический факт международного судебного института будет давать Украине не только юридическую базу.

"Это решение будет давать нам больше аргументов для внешней политики, для работы наших дипломатов. То есть, за их аргументами к нашим союзникам уже будут стоять юридические факты, как происходила вооруженная агрессия, которые происходили нарушения. Не надо будет уже ничего дополнительного доказывать", - отметила она.

Также Уполномоченная по делам ЕСПЧ рассказала, что данное решение может иметь значение для спецтрибунала, который Украина хочет создать.

"Так же для других юрисдикций. Мы еще не забываем о Международном уголовном суде, который, кстати, имеет ордер на задержание Путина и Львово-Беловой за похищение детей во время полномасштабного вторжения", - сказала Сокоренко.

Она добавила, что, несмотря на внешнее безразличие РФ к данным делам, на самом деле они опасаются таких решений международных судов, ведь "их переписать, или забыть очень трудно".

"Но есть один такой аргумент - в Европейском суде наибольшее количество межгосударственных или индивидуальных исков, которые касались бы вмешательства во внутренние дела стран, именно против РФ. И именно по таким делам наибольшее количество решений не в пользу РФ, где ЕСПЧ подтвердил нарушение прав человека" , - отметила Сокоренко.