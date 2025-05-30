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Коли чекати спеки? Прогноз на вихідні і перший тиждень червня в Україні

Фото: синоптик дала прогноз на початок червня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На вихідних в Україні все ще буде дощити. А справжня спека, до +30 градусів, прийде з 5 червня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"31 травня та 1 червня в Україні очікується тепла погода. Впродовж дня максимальна температура повітря становитиме +20+26 градусів. Ідеальні градуси для людського організму", - розповіла вона.

Погода 31 травня і 1 червня в Україні

У суботу дощі, місцями з грозами, пройдуть на заході, сході України, місцями у центральних областях та в південній частині.

"Серед північних областей дощі ймовірні завтра на Житомирщині та Чернігівщині. Київщина та Сумщина - без істотних опадів", - зазначила синоптик.

Літо, за даними синоптика, дебютує періодичними дощами у більшості областей України.

"Лише північна частина уникне опадів, 1 червня там світитиме сонце", - констатувала Діденко.

Погода у Києві на вихідних

У Києві в суботу-неділю, 31 травня та 1 червня, передбачається, як і повсюди, тепла погода з температурою повітря +22....+24 градуси. У столиці істотні дощі малоймовірні.

Погода на перші дні червня

Надалі в Україні очікується тепла погода. У вівторок, 3 червня, ймовірна короткочасна свіжість до +19 градусів, та вже у четвер, 5 червня, у Києві очікується +28...+30 градусів. 

Метеорологічне літо в Україні

Починаючи з 21 травня в частину регіонів України прийшло метеорологічне літо. Водночас перехід з весни на літо фіксується не у всіх регіонах.

Зокрема, у деяких західних областях метеорологічне літо ще не настало.

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