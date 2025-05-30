Когда ждать жары? Прогноз на выходные и первую неделю июня в Украине

"31 мая и 1 июня в Украине ожидается теплая погода. В течение дня максимальная температура воздуха составит +20+26 градусов. Идеальные градусы для человеческого организма", - рассказала она.

Погода 31 мая и 1 июня в Украине

В субботу дожди, местами с грозами, пройдут на западе, востоке Украины, местами в центральных областях и в южной части.

"Среди северных областей дожди вероятны завтра на Житомирщине и Черниговщине. Киевщина и Сумщина - без существенных осадков", - отметила синоптик.

Лето, по данным синоптика, дебютирует периодическими дождями в большинстве областей Украины.

"Только северная часть избежит осадков, 1 июня там будет светить солнце", - констатировала Диденко.

Погода в Киеве на выходных

В Киеве в субботу-воскресенье, 31 мая и 1 июня, предполагается, как и повсюду, теплая погода с температурой воздуха +22....+24 градуса. В столице существенные дожди маловероятны.

Погода на первые дни июня

В дальнейшем в Украине ожидается теплая погода. Во вторник, 3 июня, вероятна кратковременная свежесть до +19 градусов, и уже в четверг, 5 июня, в Киеве ожидается +28...+30 градусов.