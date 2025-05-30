Когда ждать жары? Прогноз на выходные и первую неделю июня в Украине

На выходных в Украине все еще будет дождик. А настоящая жара, до +30 градусов, придет с 5 июня.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"31 мая и 1 июня в Украине ожидается теплая погода. В течение дня максимальная температура воздуха составит +20+26 градусов. Идеальные градусы для человеческого организма", - рассказала она.
В субботу дожди, местами с грозами, пройдут на западе, востоке Украины, местами в центральных областях и в южной части.
"Среди северных областей дожди вероятны завтра на Житомирщине и Черниговщине. Киевщина и Сумщина - без существенных осадков", - отметила синоптик.
Лето, по данным синоптика, дебютирует периодическими дождями в большинстве областей Украины.
"Только северная часть избежит осадков, 1 июня там будет светить солнце", - констатировала Диденко.
В Киеве в субботу-воскресенье, 31 мая и 1 июня, предполагается, как и повсюду, теплая погода с температурой воздуха +22....+24 градуса. В столице существенные дожди маловероятны.
В дальнейшем в Украине ожидается теплая погода. Во вторник, 3 июня, вероятна кратковременная свежесть до +19 градусов, и уже в четверг, 5 июня, в Киеве ожидается +28...+30 градусов.
Начиная с 21 мая в часть регионов Украины пришло метеорологическое лето. В то же время переход с весны на лето фиксируется не во всех регионах.
В частности, в некоторых западных областях метеорологическое лето еще не наступило.
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