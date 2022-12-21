Коли буде звільнено Крим: прогноз генерала Бена Ходжеса

Під час зустрічі в Atlantic Council у Вашингтоні військовий експерт підкреслив, що зовсім необов’язково задля звільнення Криму кидати танки на штурм Перекопу. На його думку, аби звільнити пів острів від російських військових, достатньо регулярно обстрілювати шляхи його постачання - Керченський міст і сухопутний коридор через Мелітополь.

"Якби українці зараз мали далекобійні ракети ATACMS, вони б уже зараз могли розбомбити кожен російський штаб, кожен транспортний вузол чи склад боєприпасів у Криму, і це зробило б пів острів непридатним для перебування російських збройних сил", - підкреслив Ходжес.

Американський генерал вважає: причина того, що українці ще не мають у своєму арсеналі цієї зброї, полягає в тому, що надто багато людей в Адміністрації США сумніваються, що можна змусити росіян піти з Криму.

"Десь у глибині серця вони вважають, що це неможливо. І що така спроба призведе до ескалації із застосуванням атомної бомби", - пояснює експерт.

На думку Ходжеса, Білий дім має сказати: ми хочемо, щоб Україна перемогла. І ми зробимо все, щоб Україна перемогла.

"Якби вони це сказали, то всі розмови про те, скільки і якої зброї давати, не були б навіть предметом для дискусії", - підкреслив генерал.

Проте, за його словами, допоки Росія контролює Крим, маючи там військові бази, доти пів острів залишатиметься майданчиком для початку нової війни.

"Я думаю, що Крим - це ключ до перемоги. Це вирішальна територія. Якщо ми не допоможемо Україні повернути свою суверенну територію в Криму, тоді за кілька років гарантовано отримаємо наступну фазу цього конфлікту", - вважає Годжес.

І додав: що сьогодні він ще більш впевнений у своєму прогнозі, ніж місяць тому.