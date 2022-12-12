ua ru
Пн, 12 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Атакуватимуть штаби та лінії зв’язку. Генерал США спрогнозував, коли ЗСУ звільнять Крим

Новость на русском →
Україна, Понеділок 12 грудня 2022 16:46
Атакуватимуть штаби та лінії зв’язку. Генерал США спрогнозував, коли ЗСУ звільнять Крим Фото: Бен Ходжес, генерал США у відставці (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України завдаватимуть ударів по штабах РФ на окупованих територіях до лютого. Це створить умови для операції по звільненню Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку колишнього командувача військ США в Європі, генерала у відставці Бена Ходжеса.

"Український генеральний штаб продовжить удари по штабах РФ і лініям зв’язку (тилового забезпечення) протягом наступних кількох тижнів", - йдеться у повідомленні.

Ходжес вважає, що це продовжуватиметься до лютого та створить умови для вирішальної фази кампанії - звільнення Криму.

"Я очікую, що до серпня вони звільнять Крим", - додав Ходжес.

Нагадаємо, що Ходжес спрогнозував перебіг війни в Україні після звільнення Херсона.

Також генерал Ходжес заявив, що ЗСУ можуть витіснити росіян до лінії 23 лютого протягом двох місяців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Збройні сили України Бен Ходжес Крым Війна в Україні
NEWS
Словаччина готова передати Україні винищувачі МіГ-29: коли та як це відбудеться
Словаччина готова передати Україні винищувачі МіГ-29: коли та як це відбудеться
DAILY
Олена Шуляк: Прогнозувати зараз вибори, розуміючи ситуацію на фронті, це трошки блюзнірство
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Олена Шуляк: Прогнозувати зараз вибори, розуміючи ситуацію на фронті, це трошки блюзнірство