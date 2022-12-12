Атакуватимуть штаби та лінії зв’язку. Генерал США спрогнозував, коли ЗСУ звільнять Крим

Збройні сили України завдаватимуть ударів по штабах РФ на окупованих територіях до лютого. Це створить умови для операції по звільненню Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку колишнього командувача військ США в Європі, генерала у відставці Бена Ходжеса.

"Український генеральний штаб продовжить удари по штабах РФ і лініям зв’язку (тилового забезпечення) протягом наступних кількох тижнів", - йдеться у повідомленні. Ходжес вважає, що це продовжуватиметься до лютого та створить умови для вирішальної фази кампанії - звільнення Криму. "Я очікую, що до серпня вони звільнять Крим", - додав Ходжес.