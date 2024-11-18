Коли буде Чорна п'ятниця 2024 року в Україні: точна дата

Коли в Україні з'явилась Чорна п'ятниця

Традиція відзначення Чорної п'ятниці пішла із США. Black Friday настає одразу після Дня подяки й саме вона розпочинає різдвяний період знижок.

Звичай влаштовувати масштабні розпродажі існував ще у ХIX столітті. Вперше назва Чорна п'ятниця щодо покупок з'явилась у 1961 році у Філадельфії, згодом вона поширилась на все східне узбережжя США.

В Україні Чорну п'ятницю розпочали влаштовувати з 2013 року. У вітчизняних магазинах під час цього розпродажу можна купити на 25-50% дешевше одяг і взуття, а неходові моделі, розміри чи старі колекції – на понад 60%. На побутову техніку, електроніку та товари для дому дають 5-20% знижки. У США на деякі товари можна отримати знижку до 90%.

Найчастіше торгові мережі та інтернет-магазини проводять розпродаж до Чорної п'ятниці протягом кількох днів, а то й тижня. Про максимальні знижки потенційних покупців повідомляють заздалегідь.

За даними опитування 2023 року Rakuten Viber, 66% українців не вірять у знижки в Чорну п’ятницю та вважають це маркетинговим ходом. Ще 20% респондентів не чекають на знижки, просто купуючи те, що треба та коли треба.

Що найчастіше купують українці у Чорну п'ятницю

За прогнозами "Admitad Україна", кількість покупок на Чорну п’ятницю цьогоріч зросте на 15-20%, водночас обсяги онлайн-торгівлі у 2024 році вже зросли на 19%.

За даними цієї ж компанії, торік на Чорну п'ятницю лідером серед покупок стала техніка та електроніка. Ця категорія товарів становила 27% усіх продажів. Далі у рейтингу були одяг та взуття (13% усіх продажів), товари для дому та саду (11%), товари для краси та здоровʼя (9%), товари для дому та інструменти (7,8%).

Додамо, що у 2023 році українці здійснили на 46% більше покупок і витратили на них на 35% більше грошей, ніж у 2022 році. Також у 2022 році серед українців був тренд на покупки саме енергоощадної техніки, у 2023 році такої тенденції уже не було.

Що найчастіше купують українці (скриншот сайту eba.com.ua)

Як грамотно купувати у Чорну п'ятницю

Перед здійсненням покупок у Чорну п'ятницю експерти радять скласти список речей та товарів, які дійсно потрібні людям, аби не придбати зайвого. Варто промоніторити ціну до знижок та порівняти із пропозиціями під час розпродажів. Вартість товарів у різних магазинах можна дізнатись на платформах:

Також експерти радять відправлятись на розпродажі з економним другом, який зможе відмовити вас від спонтанної покупки товару, що насправді вам не потрібний. Ще один варіант уникнути зайвої трати грошей – ходіння по магазину без кошика, у руках ви не можете "нагребти" багато речей.

Перед придбанням товару обов'язково слід добре його оглянути, бо трапляється, що у Чорну п'ятницю можуть "спихнути" браковані чи протерміновані речі.