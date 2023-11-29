Підсумки "чорної п’ятниці": що найчастіше купували українці

Під час традиційного дня розпродажів "чорної п’ятниці" 24 листопада українці оплатили через мережу торгових терміналів ПриватБанку близько 8 млн покупок на суму 2,5 млрд гривень. Це більше, ніж у звичайні дні на 22%.

Загалом на тиждень розпродажів через мережу ПриватБанку зробили 49 млн покупок на 15,3 млрд гривень. Найчастіше українці купували зі знижками одяг та взуття - 1,6 млн покупок на 282 млн гривень, а також смартфони та комп'ютери - 560 тисяч покупок на 281 млн гривень.

Кількість покупок у розстрочку ПриватБанку в інтернет магазинах - 36,7 тисяч - перевищила кількість покупок в кредит в традиційних офлайн магазинах (34,7 тисяч).

За допомогою програми ПриватБанку "оплата частинами" за тиждень розпродажів оформлено 71,5 тисяч покупок на 1 млрд гривень. Найчастіше у розстрочку купували смартфони, іншу електроніку та побутову техніку, а середня вартість покупки у розстрочку - 14 тисяч гривень.

Нагадаємо, у ПриватБанку - більше половини активних банківських карток в Україні - 27,6 млн з 50 млн. Мережа POS-терміналів ПриватБанку налічує 273 тисяч з 437 тисяч по всій Україні. Крім того, у ПриватБанку 17,3 тисяч банкоматів з 28,9 тисяч. Також у ПриватБанку 1,1 тисяч відділень з 5,1 тисяч у всіх банків.

"Чорна п’ятниця"

"Чорна п'ятниця" - це традиційний американський захід, який відзначається в останню п'ятницю листопада, на наступний день після святкування Дня подяки. Цей день є одним з найбільших та найпоширеніших днів річних знижок та розпродажів.

У багатьох країнах, де прийнято відзначати "чорну п'ятницю", різні магазини, торговельні мережі та онлайн-роздрібні платформи пропонують значні знижки на свої товари та послуги. Це може бути важливий шанс для споживачів отримати товари за зниженими цінами перед початком різдвяних покупок.

Термін "чорна п'ятниця" виник у США і відси поширився на інші країни. Початково він пов'язаний із тим, що це був день, коли роздрібні торговці виходили з "червоних цифр" (фінансових втрат) в "чорні цифри" (прибутку) завдяки великим обсягам продажів.

Ставлення українців до "чорної п’ятниці"

Результати онлайн-опитування Rakuten Viber показали, що 66% українців не вірять у знижки в "чорну п’ятницю" та вважають це маркетинговим ходом. Ще 20% респондентів не чекають на знижки, просто купуючи те, що треба та коли треба. 13% опитаних вірять, що знижки в "чорну п’ятницю" є: 6,5% збираються полювати на знижки, інші 6,5% вірять, проте не планують шопінг. Тільки 1% українців не чули про "чорну п’ятницю".