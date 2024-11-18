Когда будет Черная пятница 2024 года в Украине: точная дата

Когда в Украине появилась Черная пятница

Традиция празднования Черной пятницы пошла из США. Black Friday наступает сразу после Дня благодарения и именно она начинает рождественский период скидок.

Обычай устраивать масштабные распродажи существовал еще в ХIX веке. Впервые название Черная пятница относительно покупок появилось в 1961 году в Филадельфии, со временем оно распространилось на все восточное побережье США.

В Украине Черную пятницу начали устраивать с 2013 года. В отечественных магазинах во время этой распродажи можно купить на 25-50% дешевле одежду и обувь, а неходовые модели, размеры или старые коллекции – более чем на 60%. На бытовую технику, электронику и товары для дома дают 5-20% скидки. В США на некоторые товары можно получить скидку до 90%.

Чаще всего торговые сети и интернет-магазины проводят распродажу до Черной пятницы в течение нескольких дней, а то и недели. О максимальных скидках потенциальных покупателей сообщают заранее.

По данным опроса 2023 года Rakuten Viber, 66% украинцев не верят в скидки в Черную пятницу и считают это маркетинговым ходом. Еще 20% респондентов не ждут скидок, просто покупая то, что нужно и когда нужно.

Что чаще всего покупают украинцы в Черную пятницу

По прогнозам Admitad Украина, количество покупок в Черную пятницу в этом году вырастет на 15-20%, в то же время объемы онлайн-торговли в 2024 году уже выросли на 19%.

По данным этой же компании, в прошлом году в Черную пятницу лидером среди покупок стала техника и электроника. Эта категория товаров составила 27% всех продаж. Дальше в рейтинге были одежда и обувь (13% всех продаж), товары для дома и сада (11%), товары красоты и здоровья (9%), товары для дома и инструменты (7,8%).

Добавим, что в 2023 году украинцы сделали на 46% больше покупок и потратили на них на 35% больше денег, чем в 2022 году. Также в 2022 году среди украинцев был тренд по покупкам именно энергосберегающей техники, в 2023 году такой тенденции уже не было.

Что чаще всего покупают украинцы (скриншот сайта eba.com.ua)

Как грамотно покупать в Черную пятницу

Перед покупками в Черную пятницу эксперты советуют составить список вещей и товаров, которые действительно вам нужны, чтобы не приобрести лишнего. Следует промониторить цену до скидок и сравнить с предложениями на распродажах. Стоимость товаров в разных магазинах можно узнать на платформах:

Также эксперты советуют отправляться за покупками с экономным другом, который сможет отговорить вас от спонтанной покупки товара, что на самом деле вам не нужен. Еще один вариант избежать лишней траты денег – хождение по магазину без корзины, в руках вы не можете "нагрести" много вещей.

Перед приобретением товара обязательно следует его осмотреть, потому что случается, что в Черную пятницу могут "столкнуть" бракованные или просроченные вещи.