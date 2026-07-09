Коли бронювання та відстрочка зникають: адвокат назвала головні підстави

Головне: Коли зникає відстрочка: У ряді випадків право на відстрочку автоматично анулюється через "Резерв+" після оновлення даних у державних реєстрах.

У ряді випадків право на відстрочку автоматично анулюється через "Резерв+" після оновлення даних у державних реєстрах. Коли бронювання зникає: Бронювання анулюють після втрати підприємством статусу критично важливого або звільнення працівника, коли роботодавець передає дані до ТЦК.

Бронювання анулюють після втрати підприємством статусу критично важливого або звільнення працівника, коли роботодавець передає дані до ТЦК. Основні причини: Відстрочка припиняється після зміни сімейних обставин (наприклад, повноліття дитини або розлучення) або завершення навчання.

Коли відстрочка згоряє автоматично

Адвокат зазначила, що більшість відстрочок наразі надаються в автоматичному режимі через додаток "Резерв+". Проте за втрати підстав для її отримання система скасовує її самостійно.

За її словами, автоматичне скасування відстрочки відбувається у таких випадках:

Зміна сімейних обставин. Якщо відстрочку було надано багатодітному батькові, вона анулюється у день, коли старшій дитині виповнюється 18 років. Аналогічно право втрачається у разі розлучення з дружиною, яка має інвалідність.

Завершення навчання. Відстрочка для студентів діє до завершення навчання. Наприклад, якщо студент відраховується або термін навчання спливає 30 червня, то вже з 1 липня "Резерв+" оновиться, а відстрочку скасують.

Особливості догляду за рідними та бронювання

У разі догляду за батьками відстрочка прив'язана до терміну дії відповідного акта, що видається на один рік.

Однак у разі смерті особи, за якою здійснювався догляд, реєстри поки що не підтягують інформацію автоматично, тому така відстрочка не скасовується безпосередньо в системі одразу.

Бронювання працівників підприємств також не зникає саме собою. Воно анулюється в системі після того, як компанія втрачає статус критично важливої або військовозобов'язаний звільняється з роботи, а роботодавець передає відповідні дані до ТЦК.