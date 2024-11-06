Коли безвісти зниклу людину визнають померлою та що роблять із її майном: роз’яснення

В Україні фізичну особу можуть оголосити померлою лише за рішенням суду, згідно зі статтею 46 Цивільного кодексу. Таке рішення ухвалюється, якщо немає відомостей про місце перебування особи протягом трьох років. У випадках, коли зникнення сталося за небезпечних обставин або є підстави вважати, що особа загинула внаслідок нещасного випадку, суд може оголосити її померлою через шість місяців. У ситуаціях, пов'язаних із надзвичайними техногенними чи природними катастрофами, це рішення ухвалюється вже за місяць після завершення роботи відповідної комісії.

Для тих, хто зник під час воєнних дій, оголошення їх померлими можливе через два роки після завершення бойових дій. Суд може прийняти таке рішення раніше, але не раніше ніж через шість місяців, залежно від обставин.

Які права мають спадкоємці після визнання людини померлою

В Україні оголошення особи померлою за рішенням суду має такі ж правові наслідки, як і реальна смерть, повідомляє Цивільний кодекс.

Проте спадкоємці, які отримують у спадщину нерухоме майно від такої особи, не мають права відчужувати його протягом п'яти років. Нотаріус, видаючи свідоцтво на право спадщини, накладає на таке майно заборону на відчуження, що гарантує збереження активів у власності спадкоємців на зазначений термін.

Що відбувається, коли людина виявилася живою

В Україні, якщо фізична особа, оголошена померлою за рішенням суду, з’являється живою, це тягне за собою низку правових наслідків. Згідно зі статтею 48 Цивільного кодексу України, суд може скасувати своє рішення про оголошення особи померлою, якщо з'являться підтвердження її місцезнаходження. Для цього необхідна участь цієї особи на судовому засіданні.

Крім того, особа, що повернулася, має право вимагати повернення свого майна, якщо воно залишилося у збереженому вигляді та перейшло безоплатно. Винятком є майно, придбане за набувальною давністю, а також гроші та цінні папери на пред’явника. Якщо ж майно було відчужене за оплатним договором, його потрібно повернути, якщо на момент угоди людина, яка ним володіла, знала що особа мала статус живої.

Якщо повернення майна в натурі неможливе, надається компенсація його вартості. У випадку, коли майно було передане державі чи територіальним громадам і реалізоване ними, відшкодовується сума, виручена від продажу.