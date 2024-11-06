Когда без вести пропавшего человека признают умершим и что делают с его имуществом: разъяснение

В Украине физическое лицо может быть объявлено умершим только по решению суда, согласно статье 46 Гражданского кодекса. Такое решение принимается, если нет сведений о местонахождении лица в течение трех лет. В случаях, когда исчезновение произошло при опасных обстоятельствах или есть основания полагать, что лицо погибло в результате несчастного случая, суд может объявить его умершим через шесть месяцев. В ситуациях, связанных с чрезвычайными техногенными или природными катастрофами, это решение принимается уже через месяц после завершения работы соответствующей комиссии.

Для исчезнувших во время военных действий, объявление их умершими возможно через два года после завершения боевых действий. Суд может принять такое решение раньше, но не ранее чем через шесть месяцев в зависимости от обстоятельств.

Какие права имеют наследники после признания человека умершим

В Украине объявление лица умершим по решению суда имеет такие же правовые последствия, как и реальная смерть, сообщает Гражданский кодекс.

Однако наследники, получающие по наследству недвижимое имущество от такого лица, не имеют права отчуждать его в течение пяти лет. Нотариус, выдавая свидетельство на право наследства, налагает на такое имущество запрет на отчуждение, гарантирующее сохранность активов в собственности наследников на указанный срок.

Что происходит, когда человек оказался живым

В Украине, если физическое лицо, объявленное умершим по решению суда, является живым, это влечет за собой ряд правовых последствий. Согласно статье 48 Гражданского кодекса Украины, суд может отменить свое решение об объявлении лица умершим, если явятся подтверждение его местонахождение. Для этого необходимо участие этого лица в судебном заседании.

Кроме того, вернувшееся лицо имеет право требовать возврата своего имущества, если оно осталось в сохраненном виде и перешло безвозмездно. Исключение составляет имущество, приобретенное за приобретательной давностью, а также деньги и ценные бумаги на предъявителя. Если же имущество было отчуждено по возмездному договору, его нужно вернуть, если на момент сделки человек, владевший им, знал, что лицо имело статус живого.

Если возврат имущества в натуре невозможен, предоставляется компенсация его стоимости. В случае, когда имущество было передано государству или территориальным общинам и реализовано ими, возмещается сумма, вырученная от продажи.