Колесникову арестовали, ей грозит до 5 лет тюрьмы

Задержанная участница президиума координационного совета в Беларуси Мария Колесникова уже арестована. По обвинениям, которые ей предъявляют, ей может грозить до 5 лет тюрьмы.

Об этом рассказал ее отец Александр Колесников, передает РИА Новости.

"Ее арестовали, я думал о задержании, он (следователь, - ред.) сказал, что она под арестом, по статье 361 часть 3", - отметил Колесников.

Санкция этой статьи предусматривает тюремный срок от двух до пяти лет. По его словам, Колесникова отвергала возможность покинуть Беларусь. Он также заявил, что гордится тем, что его дочь порвала паспорт при попытке выдворить ее из страны.

Напомним, ранее стало известно, что Колесникова проходит подозреваемой по делу о захвате власти. Это уголовное дело было открыто в отношении членов координационного совета оппозиции. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что представители этого совета "ответят по закону".

Колесникова находится в СИЗО № 1 в Минске. Накануне она была задержана при попытке выдворения из Беларуси в Украину. По версии белорусских властей, ее уже оформили на выезд, после чего на пути к границе с Украиной ее якобы высадили из авто другие оппозиционеры, которые вчера прибыли в Киев.

Как утверждает оппозиция, Колесникова не хотела принудительно покидать страну и порвала свой паспорт. После этого инцидента ее удерживали в Мозырском погранотряде в Гомельской области.