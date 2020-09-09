Колесникова заявила об угрозах физической расправы со стороны силовиков

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова заявила, что во время удержания в ГУБОПиК силовики ей угрожали физической расправой. По факту угроз оппозиционерка планирует подавать в суд.

Об этом рассказала адвокат оппозиционерки Людмила Казак.

По словам адвокатки, белорусская оппозиционерка расценивает свое недавнее задержание как похищение и собирается составлять обращение, чтобы установить всех причастных к похищению и попытке ее вывоза в Украину.

Казак утверждает, что на теле Колесниковой есть следы ударов, а также у нее болят руки, после того, как ее силой заталкивали в машину и удерживали.

"Мы требуем расследовать факт похищения Колесниковой, незаконное удержание и угрозы, а также прекратить уголовное дело против нее, Максима Знака, Ильи Салея и всех политических заключенных", - заявили соратники оппозиционерки.

Напомним, Колесникову в центре Минска похитили белорусские силовики и попытались насильно вывезти в Украину. На границе оппозиционерка порвала свой паспорт, чтобы сделать невозможным ее пересечение. После этого ее отвезли в СИЗО № 1 на Володарского в Минске.

Белорусский режим инкриминирует Колесниковой попытку захвата власти в стране.

Кроме того, отец оппозиционерки рассказал, какое наказание грозит Колесниковой.