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Колеснікова заявила про погрози фізичною розправою з боку силовиків

Автор: Дмитро Левицький

Білоруська опозиціонерка Марія Колеснікова заявила, що під час утримання в ГУБОЗіК силовики їй погрожували фізичною розправою. За фактом погроз вона планує подавати до суду.

Про це розповіла адвокатка опозиціонерки Людмила Казак.

За словами адвокатки, опозиціонерка розцінює своє нещодавнє затримання як викрадення та збирається складати звернення, щоб встановити всіх причетних до викрадення та спроби її вивезення в Україну.

Казак стверджує, що на тілі Колеснікової є сліди ударів, а також у неї болять руки, після того, як її силою заштовхували в машину та утримували.

"Ми вимагаємо розслідувати факт викрадення Колесникової, незаконне утримання і загрози, а також припинити кримінальну справу проти неї, Максима Знака, Іллі Салея і всіх політичних в'язнів", - заявили соратники опозиціонерки.

Нагадаємо, Колеснікову в центрі Мінська викрали білоруські силовики та спробували силоміць вивезти в Україну. На кордоні опозиціонерка порвала свій паспорт, щоб унеможливити його перетин. Після цього її відвезли до СІЗО № 1 на Володарського в Мінську.

Білоруський режим інкримінує Колесніковій спробу захоплення влади в країні.

Крім того, батько опозиціонерки розповів, яке покарання загрожує Колесніковій.

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