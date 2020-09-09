ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Колесникова заявила об угрозах физической расправы со стороны силовиков

Минск, Среда 09 сентября 2020 22:29
Колесникова заявила об угрозах физической расправы со стороны силовиков
Фото: Мария Колесникова (news.tut.by Дарья Бурякина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова заявила, что во время удержания в ГУБОПиК силовики ей угрожали физической расправой. По факту угроз оппозиционерка планирует подавать в суд.

Об этом рассказала адвокат оппозиционерки Людмила Казак.

По словам адвокатки, белорусская оппозиционерка расценивает свое недавнее задержание как похищение и собирается составлять обращение, чтобы установить всех причастных к похищению и попытке ее вывоза в Украину.

Казак утверждает, что на теле Колесниковой есть следы ударов, а также у нее болят руки, после того, как ее силой заталкивали в машину и удерживали.

"Мы требуем расследовать факт похищения Колесниковой, незаконное удержание и угрозы, а также прекратить уголовное дело против нее, Максима Знака, Ильи Салея и всех политических заключенных", - заявили соратники оппозиционерки.

Напомним, Колесникову в центре Минска похитили белорусские силовики и попытались насильно вывезти в Украину. На границе оппозиционерка порвала свой паспорт, чтобы сделать невозможным ее пересечение. После этого ее отвезли в СИЗО № 1 на Володарского в Минске.

Белорусский режим инкриминирует Колесниковой попытку захвата власти в стране.

Кроме того, отец оппозиционерки рассказал, какое наказание грозит Колесниковой.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Борис КолесниковБеларусьоппозиция
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь