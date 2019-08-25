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Коленки трясутся: Остапчук рассказал о волнении перед Танцами со звездами

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.08.2019 - 20:03
Коленки трясутся: Остапчук рассказал о волнении перед Танцами со звездами
Танцы со звездами 2019 - Остапчук рассказал о волнении перед эфиром (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

"Танцы со звездами" 2019 стартуют 25 августа

Первый эфир "Танцев со звездами" стартует сегодня, в воскресенье, 25 августа. Этот сезон знаменателен звездами из самых разных уголков шоу-бизнеса. Среди новых пар – Владимир Остапчук и Илона Гвоздева. Украинский шоумен рассказал, как волнуется перед эфиром и как прошла подготовка. Об этом он написал в своем Instagram.

"Мы с Илоной Гвоздевой на генеральном прогоне. Ножки дрожат, коленки трясутся, но это такой кайф. Уже в 21:00 в прямом эфире на 1+1. Будете смотреть?", - написал Остапчук.

К публикации телеведущий прикрепил снимок с Илоной Гвоздевой, который был сделан для тизера шоу.

Коленки трясутся: Остапчук рассказал о волнении перед Танцами со звездами

Танцы со звездами 2019 - Остапчук рассказал о волнении перед эфиром (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

В комментариях ответили не только на основной вопрос знаменитости, но даже оценили его шансы на успех в проекте:

  • Вы можете выиграть! Яркая пара!
  • С мастерством Илоны и Вашим трудолюбием, Вы пара-претендент на ТОП 1-3.
  • Да. Удачи Вам. Все будет огонь.
  • Конечно будем, ждем Вашего участия.
  • Болеем за вас!

Танцы со звездами 2019 - Остапчук рассказал о волнении перед эфиром (скриншоты: instagram.com/vova_ostapchuk)

Напомним, что ранее Елена Кравец перед эфиром "Танцы со звездами" сделала интересное заявление.

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