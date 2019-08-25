Коленки трясутся: Остапчук рассказал о волнении перед Танцами со звездами

"Танцы со звездами" 2019 стартуют 25 августа
Первый эфир "Танцев со звездами" стартует сегодня, в воскресенье, 25 августа. Этот сезон знаменателен звездами из самых разных уголков шоу-бизнеса. Среди новых пар – Владимир Остапчук и Илона Гвоздева. Украинский шоумен рассказал, как волнуется перед эфиром и как прошла подготовка. Об этом он написал в своем Instagram.
"Мы с Илоной Гвоздевой на генеральном прогоне. Ножки дрожат, коленки трясутся, но это такой кайф. Уже в 21:00 в прямом эфире на 1+1. Будете смотреть?", - написал Остапчук.
К публикации телеведущий прикрепил снимок с Илоной Гвоздевой, который был сделан для тизера шоу.
Танцы со звездами 2019 - Остапчук рассказал о волнении перед эфиром (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
В комментариях ответили не только на основной вопрос знаменитости, но даже оценили его шансы на успех в проекте:
Танцы со звездами 2019 - Остапчук рассказал о волнении перед эфиром (скриншоты: instagram.com/vova_ostapchuk)
Напомним, что ранее Елена Кравец перед эфиром "Танцы со звездами" сделала интересное заявление.