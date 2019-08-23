Спасибо Лесе! Владимир Остапчук объяснил, как Никитюк повлияла на его участие в Танці з зірками

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Шоумен рассказал все об участи в новом проекте

Владимир Остапчук – один из самых популярных телеведущих нашей страны, талантливый актер и с некоторых пор пародист – вскоре покажет нам еще одну грань своей личности. Он стал одним из участников нового сезона Танці з зірками 2019, который стартует уже 25 августа. На презентации проекта мы решили выяснить, как Владимир решился на такой ответственный шаг и поддержала ли его семья. А заодно узнали еще массу интересных деталей личной жизни и творчества шоумена.

Владимир обещает выкладываться на 200% (фото: Виталий Носач/ РБК-Украина)

Оказывается, вопрос о том, стоит ли ему участвовать в новом сезоне шоу, даже не стоял. Родные Владимира, зная его тягу к танцам, были удивлены только одним: как вышло, что он пропустил первые два сезона? Жена Елена также во всем его поддержала. Но на окончательное решение повлиял забавный случай.

Увидев, что в предыдущем проекте танцует Леня Никитюк, Владимир предложил жене спор: если популярная телеведущая дойдет до конца, то он точно примет участие в следующем сезоне. «Никто не предполагал, что она дойдет до финала... Так что спасибо Лесе, что я в «Танцах», – шутит Владимир.

Владимир всегда любил танцевать (фото: Виталий Носач/ РБК-Украина)

Как известно, многие звезды идут в проект не за победой, а чтобы исполнить давнюю мечту танцевать, принять участие в ярком шоу или же просто «засветиться» лишний раз на телевидении. Но это не о Владимире. По словам ведущего, он сделает все, чтобы победить, поэтому отдает тренировкам массу сил и времени. Тем более что и конкуренция в этом году намного больше, по наблюдениям Остапчука.

Владимир Остапчук согласен только на победу (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

«Я собираюсь выкладываться на 200%! А остальным решать. В этом сезоне, в отличие от предыдущих, очень много реально работающих людей, которые посвящают тренировкам по 6–12 часов. Несмотря на статусность, звездность и способности к танцам, все вкалывают. И победит самый трудолюбивый!»

Владимир и Илона (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Напомним, в партнерши Владимиру досталась победительница прошлого сезона Танцев Илона Гвоздева.