Ірансько-британський бізнесмен Фархад Мошірі продав англійський клуб. Контрольний пакет акцій "ірисок" викупила американська компанія 777 Partners. Повне закриття угоди запланували на останній квартал 2023 року.

Інвестиційна фірма з Маямі придбала 94,1% акцій "Евертона". Орієнтовна вартість угоди склала 600 млн фунтів. До "футбольного" портфеля 777 Partners також входять італійський "Дженоа", бельгійський "Стандард", французький "Ред Стар", бразильський "Васко да Гама" та берлінська "Герта".

"Ми прагнемо до тривалого партнерства з місцевою громадою, працюючи над такими важливим проектами, як розвиток "Бремлі-Мур Дока" в стадіон світового класу, що дозволить тисячам жителів району Евертон відвідувати наші домашні матчі та сприяти економічному та культурному відродженню Мерсисайду", – йдеться в заяві нових власників.

Що відомо про "Евертон"

Заснований у 1878 році англійський футбольний клуб. Домашні матчі проводить на стадіоні "Гудісон Парк" (39572 місця), а в сезоні 2024/25 планує переїхати на "Бремлі-Мур Док" (майже 53 тисячі місць).

"Іриски" здобули 9 титулів чемпіона Англії, виграли 5 Кубків і 9 Суперкубків Англії. У сезоні 1984/85 тріумфували в Кубку кубків. Останній трофейний спалах команди припав на 80-ті, коли мерсисайдці двічі виграли чемпіонат Англії та здобули єдиний європейський титул.

Із 1992 року "Евертон" незмінно виступає в англійській Прем'єр-лізі. Найвище досягнення – 4-те місце в сезоні 2004/05. У нинішній кампанії "іриски" стартували з нічиєї та трьох поразок. Миколенко провів усього 74 хвилини в Кубку ліги.