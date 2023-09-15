Коллекционеры украинцев. Американцы купили "Эвертон" Миколенко после "Дженоа" Малиновского

Иранско-британский бизнесмен Фархад Мошири продал английский клуб. Контрольный пакет акций "ирисок" выкупила американская компания 777 Partners. Полное закрытие сделки запланировано на последний квартал 2023 года.

Инвестиционная фирма из Майами приобрела 94,1% акций "Эвертона". Примерная стоимость сделки составила 600 млн фунтов. В "футбольный" портфель 777 Partners также входят итальянский "Дженоа", бельгийский "Стандард", французский "Ред Стар", бразильский "Васко да Гама" и берлинская "Герта".

"Мы стремимся к длительному партнерству с местной общиной, работая над такими важными проектами, как развитие "Брэмли-Мур Дока" в стадион мирового класса, что позволит тысячам жителей района Эвертон посещать наши домашние матчи и способствовать экономическому и культурному возрождению Мерсисайда", – говорится в заявлении новых владельцев.

Что известно об "Эвертоне"

Основанный в 1878 году английский футбольный клуб. Домашние матчи проводит на стадионе "Гудисон Парк" (39 572 места), а в сезоне 2024/25 планирует переехать на "Брэмли-Мур Док" (почти 53 тысячи мест).

"Ириски" получили 9 титулов чемпиона Англии, выиграли 5 Кубков и 9 Суперкубков Англии. В сезоне 1984/85 торжествовали в Кубке кубков. Последняя трофейная вспышка команды пришлась на 80-е, когда мерсисайдцы дважды выиграли чемпионат Англии и получили единый европейский титул.

С 1992 года "Эвертон" неизменно выступает в английской Премьер-лиге. Наивысшее достижение – 4-е место в сезоне 2004/05. В нынешней кампании "ириски" стартовали с ничьей и трех поражений. Миколенко провел всего 74 минуты в Кубке лиги.