"Колекціонери полюватимуть із захопленням": які українські гроші коштують сотні тисяч гривень

Головне: Нова банкнота 2000 гривень із портретом Василя Стуса може стати цікавою для колекціонерів, особливо перші серії та купюри з рідкісними номерами.

може стати цікавою для колекціонерів, особливо перші серії та купюри з рідкісними номерами. Найбільше цінуються банкноти з позначкою "Зразок" , незвичайними серійними номерами, рідкісними друкарськими помилками та обмеженим тиражем.

, незвичайними серійними номерами, рідкісними друкарськими помилками та обмеженим тиражем. Окремі сучасні українські банкноти можуть коштувати близько 100 тисяч гривень , а деякі історичні купюри – до 15 тисяч євро .

, а деякі історичні купюри – . Пам’ятна банкнота 50 гривень 2011 року може коштувати понад 100 тисяч гривень – у 2000 разів дорожче за номінал.

може коштувати понад – у 2000 разів дорожче за номінал. Рідкісні купюри шукають на спеціалізованих аукціонах, у колекціонерських спільнотах, антикварних салонах, а обігові – навіть у звичайній решті.

Фото: Як розпізнати цінну колекційну банкноту (інфографіка РБК-Україна)

2000 гривень зі Стусом: як нова банкнота вплине на ринок боністики

– Як поява 2000 гривень із Василем Стусом змінить інтерес колекціонерів до українських банкнот?

– Вихід нової банкноти – завжди невеличке свято у світі колекціонерів, оскільки є можливість поповнити колекцію новим матеріалом.

Ця купюра значно підвищить цікавість до наших банкнот як в Україні, так і за кордоном. Боністи почнуть шукати в обігу різновиди друку, браків.

– Що особливого в дизайні цієї банкноти та й взагалі гривень?

– Загалом наші банкноти не є абсолютно унікальними за концепцією, однак мають власний національний стиль, який легко впізнати. Вважаю, що поява Василя Стуса на банкноті в період війни – надзвичайно важливий елемент самобутньої української культури, бо це персона, яка об’єднує Україну.

Водночас з технічної сторони НБУ традиційно тримається на рівні провідних світових емітентів – і нова банкнота це підтверджує: 2000 грн стала першою у світі банкнотою із захисною стрічкою Anima™ Colour та отримала додатковий елемент SPARK.

– Наскільки наявність цих складних елементів захисту підвищує інтерес колекціонерів до купюри?

– Самі технології захисту не роблять банкноту рідкісною автоматично – найбільшу колекційну цінність матимуть перші серії, низькі серійні номери, обмежені випуски та банкноти у стані UNC.

– Скільки може коштувати нові 2000 грн серії АА з номерами від 0000001 і далі?

– Важко сказати, це може бути в певному роді "єдиноріг", тобто дуже унікальна річ. Тому вартість таких банкнот може визначити тільки аукціон.

– Як скандали навколо шрифтів у дизайні останніх українських банкнот (зокрема, 1000 та нових 2000 гривень) можуть позначитися на їхній майбутній боністичній репутації?

– Якщо розглядати суперечливий шрифт не просто як дизайнерське рішення, а саме як друкарську помилку або варіант оформлення, який був виправлений у наступних випусках, його вплив на колекційну вартість може бути значно сильнішим.

У боністиці такі відхилення часто стають об'єктом полювання, особливо якщо помилку швидко виявили і виправили, а кількість таких банкнот в обігу обмежена.

Тобто, якщо в обіг для прикладу потраплять обмежена кількість 2000 гривень зі "скандальним" шрифтом і необмежена кількість 2000 гривень уже з виправленим шрифтом, колекціонери із захопленням полюватимуть за першою банкнотою.

Фото: Нова банкнота 2000 гривень має вийти в обіг у вересні 2026-го (РБК-Україна)

Сотні тисяч за купюру: які українські банкноти цінують колекціонери

– Наскільки гривні популярні серед колекціонерів і які банкноти є найціннішими?

– Інтерес до українських банкнот серед колекціонерів справді глибокий і стабільно зростає останні роки.

Це стосується не лише сучасної гривні, а й усіх паперових грошей, що були в обігу на теренах сучасної України, зокрема банкноти УНР 1917-1920 років, окупаційні емісії часів Другої світової війни, купоно-карбованці 1991-1996 років. Повномасштабна війна лише підсилила цей інтерес.

– За чим найбільше полюють? І що саме цінується – роки випуску, дизайн, особливий номер?

– Важко виділити банкноти, за якими полють всі, оскільки колекціонери часто мають тематично спрямовані колекції. Кожен шукатиме ті, що є рідкісними, малотиражними або мають особливості випуску.

Є кілька видів цінних купюр. Банкноти зі словом "Зразок" – такі екземпляри не призначалися для обігу, а використовувалися для навчання працівників банків та демонстрації нових випусків. Через обмежену кількість вони дуже цінуються серед колекціонерів.

Банкноти з незвичайними серійними номерами. Найціннішими є ті, які мають низький серійний номер від 000000001 до 000000100 та/або банкноти в серійному номері яких всі однакові цифри для прикладу 777777777. Також ще можуть становити інтерес серійні номери типу 123456.

Банкноти з виробничими помилками: це може бути зміщений друк, перевернуті елементи, відсутність окремих фарб або інші рідкісні дефекти. Такі екземпляри трапляються дуже рідко і можуть коштувати значно дорожче за звичайні.

Пам'ятні випуски: наприклад, спеціальний набір банкнот до 30-річчя Незалежності України із символікою ювілею та обмеженим тиражем (30 000 комплектів) користується високим попитом.

Спільнота колекціонерів банкнот очікує, що НБУ з нагоди святкування 35 річниці Незалежності випустить набір колекційних банкнот.

– Скільки коштують колекційні купюри?

– Вартість дуже різниться, залежно від того, про які банкноти йдеться. Окремі сучасні українські банкноти можуть коштувати понад 100 тисяч гривень за екземпляр. Наприклад, у стільки оцінюють пам’ятну банкноту 50 гривень 2011-го "20 років". Тобто ї вартість на колекційному ринку у 2000 разів перевищує номінал.

Деякі банкноти періоду УНР та періоду Німецької окупації можуть коштувати від 2 до 15-ти тисяч євро. Але таку ціну мають не всі банкноти цього періоду.

Банкноти з позначкою "Зразок", пробні випуски та екземпляри з друкарськими помилками можуть коштувати десятки тисяч гривень, а в окремих випадках і більше – усе залежить від рідкісності купюри.

Фото: Пам’ятна банкнота НБУ 50 гривень 2011-го – "20 років" (Вікіпедія)

– Яка банкнота є найдорожчою у вашій колекції?

– Важко відповісти. Коли починаєш щось колекціонувати фокусуєшся на дороговизні того чи іншого предмета, але з часом вартість відходить на другий план і важливим стає унікальність, родзинка колекції – те, чого в інших колекціонерів може не бути. Для когось це банкнота з серійним номером 0000000001, для інших – періоду УНР, чи дуже нечастий брак.

Наприклад, деякі колекціонери також колекціонують підписи голів НБУ на банкнотах. Багато хто би хотів мати такі перлини в колекції.

Пошуки скарбів: де колекціонери знаходять рідкісні банкноти

– Де боністи шукають унікальні банкноти?

– Це залежить, що ви саме шукаєте. Банкноти, які уже не в обігу, найкраще шукати в спеціалізованих аукціонних майданчиках як онлайн так і офлайн, інтернет магазинах, антикварних салонах, зустрічах колекціонерів, групах колекціонерів у соціальних мережах. Також інколи щось можна знайти і на дошках оголошень і на блошиних ринках.

Якщо фокус нашої уваги становлять обігові банкноти, то можна шукати всюди, перевіряючи решту в магазині, гроші з банкомату і банку. Звісно ці банкноти не будуть мати високий стан збереження.

Колись вступ International Bank Note Society дав мені можливість познайомитись з величезною кількістю колекціонерів по всьому світу і за необхідності отримувати консультації щодо пошуку.

– Іноземці полюють за гривнями?

– Так, і це помітно посилилося після 2022 року. Вони цікавляться гривнею як "валютою країни, що воює", а також ювілейними випусками НБУ, присвяченими опору й обороні – це вже окрема ніша попиту за кордоном.

Багато колекціонерів як в Україні та за кордоном чекає продовження тематичної серії банкнот від НБУ, що поки представлена 2-ома банкнотами:

Пам'ятна банкнота номіналом 20 гривень 2023 року "ПАМ’ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!"

Пам'ятна банкнота номіналом 50 гривень 2024 року "Єдність рятує світ"

– Наскільки цінними на ринку є пам’ятні банкноти?

– НБУ випустив не так багато пам’ятних банкнот. Найбільш цінними на сьогодні для колекціонерів є 50 гривень 2011- 20 років, про яку ми вже згадували. Вона може коштувати понад 100 тисяч. Також цінним є набір банкнот, присвячений 30-річчю незалежності України.

Фото: Рідкісні колекційні банкноти, які вже вийшли з обігу, найчастіше шукають на аукціонах та профільних сайтах (facebook.com:museumofmoney.nbu.gov.ua)

– Яка ситуація з підробками гривні сьогодні?

– За рівнем захищеності українська гривня вважається однією з найбільш захищених валют у Європі. Наші гроші мають багаторівневий захист – водяні знаки, захисну стрічку, мікротекст, рельєфний друк, оптично-змінні елементи та інші ознаки, які значно ускладнюють їх підроблення.

Однак, як зазначають в НБУ, час від часу все-таки трапляються підробки сучасних банкнот, однак вони є відносно рідкісними. Більшість фальшок є низької або середньої якості й легко розпізнаються під час перевірки.

– Як тенденція до електронних грошей та зменшення частки готівки в країні впливає на престиж і майбутню вартість колекційних гривень?

– Коли банкноти поступово перестають бути щоденним платіжним засобом, вони дедалі більше сприймаються як історичні артефакти, символи епохи та витвори поліграфічного мистецтва.

Для колекціонерів це означає, що особливу цінність можуть отримати перші випуски нового покоління гривні, рідкісні серії, пам'ятні банкноти та екземпляри з унікальними номерами.

Тому у довгостроковій перспективі скорочення обігу готівки може зробити якісні банкноти привабливішими для боністів, адже початківці не матимуть змоги знайти їх в обігу для колекції.

Водночас сама діджиталізація не гарантує зростання цін: вирішальними залишаться рідкісність, стан збереження, історичний контекст і попит на ринку колекціонерів.