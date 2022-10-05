Колектив Обухівського паперового комбінату звернувся до президента з проханням про допомогу

Зазначається, що приводом до звернення стали дії українських державних органів, які намагаються перешкоджати господарській діяльності підприємства, наголошують працівники.

На їх думку, посадовці проводять неправомірні обшуки та незаконно арештовують корпоративні права і майно комбінату, основним акціонером якого упродовж багатьох років є австрійська компанія Pulp Mill Holding.

"Ми розуміємо, що наразі існує ймовірність того, що суди, які займаються розглядом наших справ, виконують чиєсь замовлення, бо призначають неспівмірні правопорушенням покарання, чим підтверджують нікчемність своїх рішень. До прикладу - виносять рішення про арешт корпоративних прав та активів підприємства у випадку, коли за відповідні правопорушення законодавством передбачений лише штраф у розмірі 800 грн", - йдеться в листі.

Як сказано у зверненні, підставами для судових рішень про арешт активів ККПК стала нібито існуюча податкова заборгованість комбінату та співпраця з РФ та РБ. Колектив Київського КПК відкидає всі обвинувачення.

"Підприємство є одним з найбільших та сумлінних платників податків Київської області, не співпрацює з РФ та РБ. Комбінат активно залучає європейські інвестиції. Усе інше - лише обман, на якому ґрунтуються злочинні дії тих, хто хоче заволодіти успішним підприємством, або ж знищити його, розпиляти на метал та продати за безцінь. Ми готові до рішучих дій - мирних демонстрацій та мітингів. Однак ми прагнемо, аби все вирішувалося виключно у правовому полі", - повідомили у ККПК.

За словами колективу, майже 2,5 тисяч працівників Київського КПК опинилися перед загрозою втрати роботи та заробітної плати. На комбінаті заявляють, що зупинка підприємства катастрофічно позначиться і на всій економіці країни. ККПК виробляє не лише пакувальні матеріали, гофротару та литу тару, наприклад, для яєць, а й вироби санітарно-гігієнічного призначення. Комбінат є одним з найбільших у Східній Європі підприємств галузі, найбільшим переробником вторинної сировини в Україні.

"Ми не бажаємо нашому підприємству долі, яка вже спіткала інші великі підприємства регіону: Обухівський біохімічний завод, Трипільський завод керамоблоків та ін. Ми хочемо, аби ККПК розвивався, а разом з ним розвивався і наш регіон та вся Україна", - заявили працівники комбінату.