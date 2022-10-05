Коллектив Обуховского бумажного комбината обратился к президенту с просьбой о помощи

Отмечается, что поводом для обращения стали действия украинских государственных органов, которые пытаются препятствовать хозяйственной деятельности предприятия, отмечают работники.

По их мнению, чиновники проводят неправомерные обыски и незаконно арестовывают корпоративные права и имущество комбината, основным акционером которого многие годы является австрийская компания Pulp Mill Holding.

"Мы понимаем, что сейчас существует вероятность того, что суды, занимающиеся рассмотрением наших дел, выполняют чей-то заказ, потому что назначают несоразмерные правонарушениям наказания, чем подтверждают ничтожность своих решений. К примеру - выносят решение об аресте корпоративных прав и активов предприятия в случае, когда за соответствующие правонарушения законодательством предусмотрен штраф в размере 800 грн", - говорится в письме.

Как говорится в обращении, основаниями для судебных решений об аресте активов УПКК стала якобы существующая налоговая задолженность комбината и сотрудничество с РФ и РБ. Коллектив Киевского УПК отвергает все обвинения.

"Предприятие является одним из крупнейших и добросовестных налогоплательщиков Киевской области, не сотрудничает с РФ и РБ. Комбинат активно привлекает европейские инвестиции. Все остальное - лишь обман, на котором основываются преступные действия тех, кто хочет завладеть успешным предприятием или уничтожить его, распилить на металл и продать за бесценок. Мы готовы к решительным действиям - мирным демонстрациям и митингам. Однако мы стремимся к тому, чтобы все решалось исключительно в правовом поле", - сообщили в Уголовном кодексе.

По словам коллектива, почти 2,5 тысячи работников Киевского УПК оказались перед угрозой потери работы и заработной платы. На комбинате заявляют, что остановка предприятия катастрофически отразится и на всей экономике страны. ККПК производит не только упаковочные материалы, гофротара и литую тару, например для яиц, но и изделия санитарно-гигиенического назначения. Комбинат является одним из крупнейших в Восточной Европе предприятий отрасли, крупнейшим переработчиком вторсырья в Украине.

"Мы не желаем нашему предприятию судьбы, которая уже постигла другие крупные предприятия региона: Обуховский биохимический завод, Трипольский завод керамоблоков и др. Мы хотим, чтобы ККПК развивался, а вместе с ним развивался и наш регион и вся Украина", - заявили сотрудники комбината.