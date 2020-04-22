Колебания курса и отток ценных бумаг: Шмыгаль назвал возможные последствия отсутствия сотрудничества с МВФ

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Шмыгаль отметил, что сотрудничество с МВФ является вопросом доверия международных инвесторов

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль назвал возможные последствия отсутствия сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Так, глава правительства отметил, что условием МВФ относительно продолжения сотрудничества с Украиной является принятие так называемого "банковского закона" и, по словам Шмыгаля, непринятие этого закона - в настоящее время "единственный барьер" на пути к кредитной программе МВФ в объеме 8 млрд долларов.

"Надеюсь, что через неделю-полторы этот барьер будет преодолен", - добавил Шмыгаль.

Вместе с тем, он добавил, что сейчас для Украины не стоит вопрос относительно самих денег МВФ, есть вопрос доверия международных инвесторов и отсутствие сотрудничества с МВФ "будет означать плохой сигнал для всех".

"Это, скорее всего, повлечет за собой отток из украинских ценных бумаг, повлечет за собой резкие колебания на курсовом рынке, на рынке капиталов, пошатнет банковскую систему. Пережить то мы переживем, но вопрос как переживем. И самое главное, сколько времени экономика будет восстанавливаться", - добавил он.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, кредит МВФ для Украины как кровь для организма.

Ранее Зеленский заявлял о двух требованиях МВФ для выделения очередного транша помощи Украине: земельная реформа и "банковский закон". Сейчас законопроект о рынке земли принят парламентом и передан на подпись Зеленскому после просмотра 4 тыс. правок. А вот "банковский закон" прошел только первое чтение и сейчас находится на рассмотрении финкомитета Рады, к законопроекту внесли рекордные 16 тыс. правок.