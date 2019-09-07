Кольченко заявил, что не просил о помиловании

Фото: Александр Кольченко (РБК-Украина)

Кольченко заявил, что не подписывал прошение о помиловании

Освобожденный украинский политзаключенный Александр Кольченко заявил, что не подписывал прошение о помиловании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Кольченко рассказал, что в СИЗО в Москве его завели в кабинет, где сотрудник дал образец прошения о помиловании.

"Я читаю - там просьба о помиловании. "Я, такой-то, признаю свою вину..." Говорю: "Спасибо, ничего не буду писать", - сказал Кольченко.

На вопрос сотрудника СИЗО, хочет ли он вернуться назад, ответил, что ему безразлично.

"Сотрудник такой: "Хорошо, вы уже написали". И ушел", - добавил Александр.

Отметим, что Кольченко пробыл в заключении в российских тюрьмах почти пять лет. Его арестовали в оккупированном Крыму и осудили за участие в "террористической организации" до 10 лет заключения вместе с крымским режиссером Олегом Сенцовым.

Напомним, ранее освобожденный пленный Павел Гриб заявил, что перед обменом украинских политзаключенных заставляли писать прошение о помиловании. Он отметил, что такие прошения писали не все.

Добавим, президент Российской Федерации Владимир Путин помиловал 11 незаконно осужденных украинцев перед обменом пленными с Украиной.