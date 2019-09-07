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Кольченко заявив, що не просив про помилування

Новини » Суспільство    07.09.2019 - 22:24
Кольченко заявив, що не просив про помилування
Фото: Олександр Кольченко (РБК-Україна)

Кольченко заявив, що не підписував прохання про помилування

Звільнений український політв'язень Олександр Кольченко заявив, що не підписував прохання про помилування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Кольченко розповів, що в СІЗО в Москві його завели в кабінет, де співробітник дав зразок прохання про помилування.

"Я читаю - прохання про помилування. "Я, такий-то, визнаю свою провину..." Кажу: "Спасибі, нічого не буду писати", - сказав Кольченко.

На питання співробітника СІЗО, чи хоче він повернутися назад, відповів, що йому байдуже.

"Співробітник такий: "Добре, ви вже написали". І пішов", - додав Олександр.

Зазначимо, що Кольченко пробув в ув'язненні в російських в'язницях майже п'ять років. Його заарештували в окупованому Криму і засудили за участь в "терористичній організації" до 10 років ув'язнення разом з кримським режисером Олегом Сенцовым.

Нагадаємо, раніше звільнений полонений Павло Гриб заявив, що перед обміном українських політв'язнів змушували писати прохання про помилування. Він зазначив, що такі прохання писали не все.

Додамо, президент Російської Федерації Володимир Путін помилував 11 незаконно засуджених українців перед обміном заручниками з Україною.

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