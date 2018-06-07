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Кольченко припинив голодування, - адвокат

НовиниСуспільство    07.06.2018 - 12:34
Фото: Олександр Кольченко (facebook.com/Николай Щур)
Фото: Олександр Кольченко (facebook.com/Николай Щур)

Кольченко перестав голодувати за станом здоров'я

Український політв'язень Олександр Кольченко сьогодні припинив голодування. Про це у Facebook повідомив адвокат міжнародної правозахисної групи "Агора" Андрій Лепьохін.

"Олександр Кольченко сьогодні припинив голодування. З його слів, він дуже ослаб, вже почав непритомніти. У нього впав рівень цукру в крові, і йому вже ставили глюкозу. За час голодування його вага знизилася до 54 кг", - повідомив Лепьохін.

За його словами, Кольченка збиралися переводити з санчастини колонії в тюремну лікарню. Він також додав, що українець готувався до голодування відразу після того, як дізнався про заяву Олега Сенцова.

"Олександр з цього моменту перейшов на прийом рідкої їжі та знизив її обсяг. Як тільки "підготувався" таким чином, оголосив голодування. За цей час (голодування і підготовки до неї) Олександр втратив 10 кг ваги. Зараз він також самостійно прийняв рішення про припинення голодування. Ці рішення Олександр озвучував у присутності свого адвоката, якому повністю довіряє, з метою своєчасного і більш точного донесення до громадськості про свої кроки і позицію", - додав Лепьохін.

 
 

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кольченко має намір голодувати, поки дозволяє здоров'я.

 

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Теги публікації: голодовка, Александр Кольченко, политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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