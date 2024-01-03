Колапсу в енергосистемі України не буде, незважаючи на обстріли РФ у холоди, - "Укренерго"

Росія не досягне колапсу в енергосистемі України, навіть незважаючи на спроби обстрілів у холодну погоду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького в ефірі телемарафону.
Він нагадав, що Росія вже обирала періоди холодної погоди для своїх масованих ударів по Україні. Такі випадки фіксували понад 20 разів.
"Це, звичайно, створить нам додаткові проблеми, але я впевнений, що це буде питання тривалості можливих перерв в енергопостачанні через пошкодження будь-яких об'єктів. Проте колапсу в енергосистемі не станеться. Ворог цього не досягне", - додав Кудрицький.
За його словами, холодна погода є випробуванням для будь-якої енергосистеми. Для того, щоб Україні пройти холод без відключень, необхідно:
Також він нагадав, що українці можуть допомогти енергосистемі, якщо економно споживатимуть електроенергію вранці та ввечері.
Нагадаємо, російські окупанти вчора, 2 січня, намагалися атакувати Україну дронами та ракетами.
Загалом сили протиповітряної оборони змогли збити 35 "Шахедів" та 72 ракети окупантів.
Внаслідок атаки частина жителів Києва та Київської області залишилася без світла - ворог пошкодив лінії електропередач. На сьогодні електроенергію повернули всім споживачам.
Більш детально про наслідки атаки росіян - у матеріалі РБК-Україна.
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