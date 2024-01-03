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Колапсу в енергосистемі України не буде, незважаючи на обстріли РФ у холоди, - "Укренерго"

Фото: Володимир Кудрицький, голова правління НЕК "Укренерго" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Росія не досягне колапсу в енергосистемі України, навіть незважаючи на спроби обстрілів у холодну погоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що Росія вже обирала періоди холодної погоди для своїх масованих ударів по Україні. Такі випадки фіксували понад 20 разів.

"Це, звичайно, створить нам додаткові проблеми, але я впевнений, що це буде питання тривалості можливих перерв в енергопостачанні через пошкодження будь-яких об'єктів. Проте колапсу в енергосистемі не станеться. Ворог цього не досягне", - додав Кудрицький.

За його словами, холодна погода є випробуванням для будь-якої енергосистеми. Для того, щоб Україні пройти холод без відключень, необхідно:

  • залучити до роботи всі енергоблоки електростанцій, що перебувають у поточних ремонтах;
  • у повному обсязі використовувати 1 700 МВт технічної можливості імпорту, відкритої наприкінці 2023 року.

Також він нагадав, що українці можуть допомогти енергосистемі, якщо економно споживатимуть електроенергію вранці та ввечері.

Масований удар росіян 2 січня

Нагадаємо, російські окупанти вчора, 2 січня, намагалися атакувати Україну дронами та ракетами.

Загалом сили протиповітряної оборони змогли збити 35 "Шахедів" та 72 ракети окупантів.

Внаслідок атаки частина жителів Києва та Київської області залишилася без світла - ворог пошкодив лінії електропередач. На сьогодні електроенергію повернули всім споживачам.

Більш детально про наслідки атаки росіян - у матеріалі РБК-Україна.

 

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