Коллапса в энергосистеме Украины не будет, несмотря на обстрелы РФ в холода, - "Укрэнерго"

Россия не добьется коллапса в энергосистеме Украины, даже несмотря на попытки обстрелов в холодную погоду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в эфире телемарафона.
Он напомнил, что Россия уже выбирала периоды холодной погоды для своих массированных ударов по Украине. Такие случаи фиксировали более 20 раз.
"Это, конечно, создаст нам дополнительные проблемы, но я уверен, что это будет вопрос продолжительности возможных перерывов в энергоснабжении из-за повреждения каких-либо объектов. Однако коллапса в энергосистеме не произойдет. Враг этого не достигнет", - добавил Кудрицкий.
По его словам, холодная погода является испытанием для любой энергосистемы. Для того, чтобы Украине пройти холода без отключений, необходимо:
Также он напомнил, что украинцы могут помочь энергосистеме, если будут экономно потреблять электроэнергию утром и вечером.
Напомним, российские оккупанты вчера, 2 января, пытались атаковать Украину дронами и ракетами.
Всего силы противовоздушной обороны смогли сбить 35 “Шахедов” и 72 ракеты оккупантов.
В результате атаки часть жителей Киева и Киевской области остались без света - враг повредил линии электропередач. По состоянию на сейчас электроэнергию вернули всем потребителям.
Более детально о последствиях атаки россиян - в материале РБК-Украина.
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