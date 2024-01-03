Коллапса в энергосистеме Украины не будет, несмотря на обстрелы РФ в холода, - "Укрэнерго"

Он напомнил, что Россия уже выбирала периоды холодной погоды для своих массированных ударов по Украине. Такие случаи фиксировали более 20 раз.

"Это, конечно, создаст нам дополнительные проблемы, но я уверен, что это будет вопрос продолжительности возможных перерывов в энергоснабжении из-за повреждения каких-либо объектов. Однако коллапса в энергосистеме не произойдет. Враг этого не достигнет", - добавил Кудрицкий.

По его словам, холодная погода является испытанием для любой энергосистемы. Для того, чтобы Украине пройти холода без отключений, необходимо:

привлечь к работе все энергоблоки находящихся в текущих ремонтах электростанций;

в полном объеме использовать 1 700 МВт технической возможности импорта, открытой в конце 2023 года.

Также он напомнил, что украинцы могут помочь энергосистеме, если будут экономно потреблять электроэнергию утром и вечером.

Массированный удар россиян 2 января

Напомним, российские оккупанты вчера, 2 января, пытались атаковать Украину дронами и ракетами.

Всего силы противовоздушной обороны смогли сбить 35 “Шахедов” и 72 ракеты оккупантов.

В результате атаки часть жителей Киева и Киевской области остались без света - враг повредил линии электропередач. По состоянию на сейчас электроэнергию вернули всем потребителям.

Более детально о последствиях атаки россиян - в материале РБК-Украина.