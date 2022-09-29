Колапс росіян під Лиманом та маневри ЗСУ на півдні: карти боїв на ранок

Східна Україна (лінія Вовчанськ-Куп'янськ-Ізюм-Лиман)

За даними карт, українські війська продовжують досягати значних успіхів навколо Лиману, наступаючи з півночі вздовж дуги Зелена Долина-Колодязі та з південного сходу в районі Ямполя.

Зокрема, як повідомляє ISW з посиланням на геолокаційні кадри бойових дій, ЗСУ взяли під контроль Зелену Долину (15 км на північ від Лиману) і просунулися на схід, щоб взяти під контроль Колодязі (11 км на північний схід від Лиману). Не виключені бої біля Торського.

При цьому українські військові звільнили Новоселівку, що на південь від Шандриголово за 10 км від Лимана, це підтверджують кадри з геолокацією.

Вказано, що Лиманське угруповування окупантів підтримується дорогою Сватово-Лиман. Втім, ЗСУ намагаються взяти його під свій контроль.

Зазначено, що крах Лиманського котла матиме серйозні наслідки для угруповання РФ на півночі Донецької та західній частині Луганської областей і може дати змогу українським військам загрожувати російським позиціям уздовж західного кордону Луганської області та на ділянці Сєверодонецьк-Лисичанськ.

Крім того, наступ продовжується і в районі Куп’янська, було звільнено Ківшарівку. Просування наших бійців йде на північний схід.

Донецька область

За даними карт, російські війська продовжують безуспішні наземні атаки в Донецькій області.

Зазнав невдачі й штурм окупантів на південному заході від Донецька в районі Перемоги, Новомихайлівки та Павлівки.

При цьому наші бійці відбили ворожі атаки на південь від Бахмута в районах Зайцевого, Майорська, Миколаївки Другої, Орадівки та Залізного (усі в межах 15 км від Бахмута), а також на захід від Авдіївки поблизу Первомайського.

Південь

Українські бійці продовжують позиційні дії у невизначених місцях (Генштаб зберігає оперативну тишу щодо перебігу операцій на півдні) для консолідації та покращення своїх позицій уздовж південної осі. Повідомляється про наземні маневри наших бійців, але без уточнень.

Разом з тим ЗСУ продовжують блокування російських матеріально-технічних, військових і транспортних засобів, а також зосередження районів у Херсонській області. Втім, окупанти намагаються підтягнути резерви із Криму.

Також повідомляється, що українські війська відбили атаку росіян в районі Безіменного, що десь за 15 км на південний захід від Давидового броду та біля річки Інгулець.