Коллапс россиян под Лиманом и маневры ВСУ на юге: карты боев на утро

Восточная Украина (линия Волчанск-Купянск-Изюм-Лиман)

По данным карт, украинские войска продолжают добиваться значительных успехов вокруг Лимана, наступая с севера вдоль дуги Зеленая Долина-Колодецы и с юго-востока в районе Ямполя.

В частности, как сообщает ISW со ссылкой на геолокационные кадры боевых действий, ВСУ взяли под контроль Зеленую Долину (15 км к северу от Лимана) и продвинулись к востоку, чтобы взять под контроль Колодцы (11 км к северо-востоку от Лимана). Не исключены бои у Торского.

При этом украинские военные освободили Новоселовку, что к югу от Шандриголово в 10 км от Лимана, это подтверждают кадры с геолокацией.

Указано, что лиманская группировка оккупантов поддерживается по дороге Сватово-Лиман. Впрочем, ВСУ пытаются взять его под свой контроль.

Отмечено, что крах Лиманского котла будет иметь серьезные последствия для группировки РФ на севере Донецкой и западной части Луганской областей и может дать украинским войскам угрожать российским позициям вдоль западной границы Луганской области и на участке Северодонецк-Лисичанск.

Кроме того, наступление продолжается и в районе Купянска, была освобождена Ковшаровка. Продвижение наших бойцов идет на северо-восток.

Донецкая область

По данным карт, российские войска продолжают безуспешные наземные атаки в Донецкой области.

Потерпел неудачу и штурм оккупантов на юго-западе от Донецка в районе Победы, Новомихайловки и Павловки.

При этом наши бойцы отразили вражеские атаки к югу от Бахмута в районах Зайцево, Майорска, Николаевки Второй, Орадовки и Железного (все в пределах 15 км от Бахмута), а также к западу от Авдеевки близ Первомайского.

Юг

Украинские бойцы продолжают позиционные действия в неопределенных местах (Генштаб сохраняет оперативную тишину по ходу операций на юге) для консолидации и улучшения своих позиций вдоль южной оси. Сообщается о наземных маневрах наших бойцов, но без уточнений.

Вместе с тем ВСУ продолжают блокирование российских материально-технических, военных и транспортных средств, а также сосредоточение районов в Херсонской области. Впрочем, оккупанты пытаются подтянуть резервы из Крыма.

Также сообщается, что украинские войска отбили атаку россиян в районе Безыменного, что в 15 км юго-западнее Давидова Брода и у реки Ингулец.