UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Колаборанти заявили про "відбиту атаку" на залізницю між Кримом та Херсонською областю

Фото: колаборанти заявили про "атаку" на залізницю між Кримом та Херсонською областю (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Колаборанти заявляють про нібито атаку на залізницю між Кримом та Херсонською областю. Зрадники звинувачують Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву херсонського гауляйтера Володимира Сальдо.

Він заявив, що минулої ночі нібито було завдано удару 12 далекобійними ракетами Storm Shadow по залізниці між Кримом та окупованою частиною Херсонської області. Більше того, Сальдо стверджує, що "всі ракети збила ППО".

За його словами, на одному місці уламки ракети "трохи пошкодили будку обхідника і контактну лінію".

При цьому у мережі місцеві жителі пишуть, що проїзд через захоплений окупантами пункту пропуску "Чонгар" закритий через нібито технічні причини.

Варто зазначити, що гауляйтер Сальдо не надав доказів атаки, а також "роботи ППО".

Удар по Чонгарських мостах

Як повідомлялося, 22 червня поблизу населеного пункту Чонгар на межі Херсонської області та Криму пролунали вибухи. Пізніше стало відомо про пошкодження Чонгарських мостів.

Російські окупанти одразу заявили про те, що наші військові нібито завдали удару далекобійними ракетами Storm Shadow.

Нещодавно у Генштабі ЗСУ підтвердили, що військові застосували британські ракети Storm Shadow для удару по мостах в районі Чонгару.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьколаборантракетна атакаКрым