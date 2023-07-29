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Коллаборанты заявили об "отбитой атаке" на железную дорогу между Крымом и Херсонской областью

Фото: коллаборанты заявили об "атаке" на железную дорогу между Крымом и Херсонской областью (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Коллаборанты заявляют о якобы атаке на железную дорогу между Крымом и Херсонской областью. Предатели обвиняют Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление херсонского гауляйтера Владимира Сальдо.

Он заявил, что минувшей ночью якобы был нанесен удар 12 дальнобойными ракетами Storm Shadow по железной дороге между Крымом и оккупированной частью Херсонской области. Более того, Сальдо утверждает, что "все ракеты сбила ПВО".

По его словам, на одном месте обломки ракеты "немного повредили будку обходчика и контактную линию".

При этом в сети местные жители пишут, что проезд через захваченный оккупантами пункт пропуска "Чонгар" закрыт по якобы техническим причинам.

Стоит отметить, что гауляйтер Сальдо не представил доказательств атаки, а также "работы ПВО".

Удар по Чонгарским мостам

Как сообщалось, 22 июня вблизи населенного пункта Чонгар на границе Херсонской области и Крыма раздались взрывы. Позже стало известно о повреждениях Чонгарских мостов.

Российские оккупанты сразу заявили о том, что наши военные якобы нанесли удар дальнобойными ракетами Storm Shadow.

Недавно в Генштабе ВСУ подтвердили, что военные применили британские ракеты Storm Shadow для удара по мостам в районе Чонгар.

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