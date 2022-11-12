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Колаборанти "евакуюються" з Нової Каховки: що відомо

Фото: евакуація з Нової Каховки проводиться колаборантами 12 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Колаборанти сьогодні вивозять свої сім'ї з Нової Каховки Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

"Вже біжать і з лівого берега Херсонської області. Кацапи запланували на сьогодні евакуацію колаборантів із сім'ями із тимчасово окупованої Нової Каховки", - йдеться в повідомленні.

Їх вивозитимуть із міста у бік Арабатської стрілки (Генічеськ).

Як повідомлялося, колаборанти у Новій Каховці (Херсонська область) планують евакуюватися з міста у бік Криму.

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ХерсонНовая Каховка