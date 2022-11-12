Коллаборанты "эвакуируются" из Новой Каховки: что известно

Коллаборанты сегодня вывозят свои семьи из Новой Каховки Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ
"Уже бегут и с левого берега Херсонской области. Кацапы запланировали на сегодня эвакуацию коллаборантов с семьями из временно оккупированной Новой Каховки", - говорится в сообщении.
Их будут вывозить из города в сторону Арабатской стрелки (Геническ).
Как сообщалось, коллаборанты в Новой Каховке (Херсонская область) планируют эвакуироваться из города в сторону Крыма.
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