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Колаборанти на Донбасі розкрадають гроші, які РФ направила для "відбудови" регіону, - ЦНС

Фото: Росіяни (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Гауляйтери окупованої частини Донецької та Луганської областей розкрадають гроші, які РФ надсилає їм для "відбудови" регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Саме через це у Москві вирішили перевірити витрату коштів. До регіону вже прибули російські слідчі, які почали перевірку документації підрядників.

"Це може свідчити про невдоволення силовиками зростаючого впливу лідера Чечні Рамзана Кадирова в регіоні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перевірка має на меті змінити грошові потоки й слугує попередженням для колаборантів перед місцевими "виборами", які ворог планує провести у вересні.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що спостерігаються величезні черги на виїзді з Донецької та Луганської областей. Колаборанти масово виїжджають до Росії.

Росіяни планують ліквідувати колаборантів на Запорізькому напрямку. При цьому звинуватити у цьому вони хочуть Україну.

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