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Коллабранты боятся находиться в Мелитополе и готовят бомбоубежища, - мэр

Новина українською →
Украина, Пятница 20 января 2023 16:29
Коллабранты боятся находиться в Мелитополе и готовят бомбоубежища, - мэр Фото: Мелитопольский городской голова Иван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Коллаборанты боятся находиться в Мелитополе, а при любой возможности едут в Крым и "управляют" регионом оттуда.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Пока россияне несут потери на фронте и забивают больницы своими "трехсотыми", предатели оккупированных трясутся от страха", - говорится в заявлении.

Мэр добавил, если оккупанты и приезжают в город или район, то с усиленной охраной и за день пытаются снять больше видео, чтобы обеспечить эффект присутствия. Также в Мелитополе срочно готовят бомбоубежища.

"Оккупанты усиливают давление на гражданских, но сами трясутся от страха, ведь наконец-то правильно поняли свои перспективы", - добавил мэр Мелитополя.

Напомним, что Вооруженные силы Украины действенно обезвреживают военные базы врага в Запорожской области, а местные партизаны добивают противника в тылу.

Российские оккупанты так и не открыли выезд из временно оккупированного Мелитополя в подконтрольный Украине Запорожье. Депортируемые горожане бесследно исчезают в Васильевке.

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