Коллабранты боятся находиться в Мелитополе и готовят бомбоубежища, - мэр

Коллаборанты боятся находиться в Мелитополе, а при любой возможности едут в Крым и "управляют" регионом оттуда.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Пока россияне несут потери на фронте и забивают больницы своими "трехсотыми", предатели оккупированных трясутся от страха", - говорится в заявлении.

Мэр добавил, если оккупанты и приезжают в город или район, то с усиленной охраной и за день пытаются снять больше видео, чтобы обеспечить эффект присутствия. Также в Мелитополе срочно готовят бомбоубежища.

"Оккупанты усиливают давление на гражданских, но сами трясутся от страха, ведь наконец-то правильно поняли свои перспективы", - добавил мэр Мелитополя.