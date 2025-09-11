Колаборантам та держзрадникам залишать мінімальну пенсію у 2,3 тисячі гривень

Проєкт визначає механізм передачі інформації про засуджених осіб до Пенсійного фонду України. Йдеться про тих, хто отримує пенсію та відбуває покарання за злочини проти національної безпеки, миру, міжнародного правопорядку та громадської безпеки.

Які злочини охоплює порядок

Передбачається, що установи виконання покарань надаватимуть Пенсійному фонду дані про осіб, засуджених до обмеження чи позбавлення волі за статтями Кримінального кодексу, що стосуються державної зради, колабораціонізму, терористичної діяльності, воєнних злочинів та інших тяжких злочинів.

Документ розроблений для виконання закону, ухваленого Верховною Радою у травні 2025 року. Цей закон вніс зміни до низки актів і передбачив обмеження у виплаті пенсій засудженим за злочини проти безпеки держави та міжнародного правопорядку.

Які обмеження запроваджуються

Для засуджених пенсії під час відбування покарання виплачуватимуться в обмеженому розмірі - не більше за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (зараз 2361 гривня).

Крім того, ті, хто мав право на так звані "спеціальні" пенсії, наприклад, державні службовці, прокурори чи військові, втрачають його у випадку засудження за такі злочини. У подальшому вони зможуть претендувати лише на пенсію на загальних підставах відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Запровадження порядку подання інформації до Пенсійного фонду є частиною виконання міжнародних зобов’язань України та закріплення принципу, що особи, засуджені за злочини проти держави і людяності, не можуть користуватися додатковими соціальними привілеями.