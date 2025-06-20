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Сховали кокаїн у бананах: в Україні ув'язнили членів міжнародної наркомафії "Ндрангета"

Фото: в Україні засудили членів мафії "Ндрангета" (ssu.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

В Україні засудили членів міжнародної злочинної банди "Ндрангета", які займалися контрабандою кокаїну з Південної Америки до Євросоюзу. Їх затримали у серпні 2021 року в результаті спецоперації в Одесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі справи

За матеріалами справи, обвинуваченими є двоє громадян балканських країн та українець. Вони відповідали за налагодження каналу постачання кокаїну до ЄС. Злочинці намагалися переправити до Європи 80 кг кокаїну, заховавши його у технологічні порожнини рефрижераторних контейнерів з бананами, що прибули з Південної Америки.

Під час огляду вантажу правоохоронці виявили 100 брикетів кокаїну. Одного з фігурантів затримали біля морського порту, ще двох - на території промислового ринку Одещини, куди ті прибули зустрічати нелегальний вантаж.

Зібрані Службою безпеки України докази стали підставою для винесення вироку. 

Який вирок

Троє наркокур’єрів отримали по 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Їх визнано винними у контрабанді наркотичних засобів в особливо великих розмірах, їх придбання, зберігання та перевезення з метою збуту.

 

Фото: в Україні засудили членів мафії "Ндрангета" (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, в Україні викрили міжнародну схему контрабанди наркотиків у посилках з продуктами.

Крім того, дільничні офіцери поліції затримали в Києві чоловіка, в якого вилучили наркотиків на понад сім мільйонів гривень.

Читайте також, як у Черкаській області викрили масштабний наркосиндикат.

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