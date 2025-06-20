Спрятали кокаин в бананах: в Украине осудили членов международной наркомафии "Ндрангета"

В Украине осудили членов международной преступной банды "Ндрангета", которые занимались контрабандой кокаина из Южной Америки в Евросоюз. Их задержали в августе 2021 года в результате спецоперации в Одессе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
По материалам дела, обвиняемыми являются двое граждан балканских стран и украинец. Они отвечали за налаживание канала поставки кокаина в ЕС. Преступники пытались переправить в Европу 80 кг кокаина, спрятав его в технологические полости рефрижераторных контейнеров с бананами, прибывших из Южной Америки.
Во время досмотра груза правоохранители обнаружили 100 брикетов кокаина. Одного из фигурантов задержали возле морского порта, еще двух - на территории промышленного рынка Одесской области, куда те прибыли встречать нелегальный груз.
Собранные Службой безопасности Украины доказательства стали основанием для вынесения приговора.
Трое наркокурьеров получили по 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Они признаны виновными в контрабанде наркотических средств в особо крупных размерах, их приобретении, хранении и перевозке с целью сбыта.
Фото: в Украине осудили членов мафии "Ндрангета" (ssu.gov.ua)
Напомним, в Украине разоблачили международную схему контрабанды наркотиков в посылках с продуктами.
Кроме того, участковые офицеры полиции задержали в Киеве мужчину, у которого изъяли наркотиков на более чем семь миллионов гривен.
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