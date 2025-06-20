Спрятали кокаин в бананах: в Украине осудили членов международной наркомафии "Ндрангета"

Детали дела

По материалам дела, обвиняемыми являются двое граждан балканских стран и украинец. Они отвечали за налаживание канала поставки кокаина в ЕС. Преступники пытались переправить в Европу 80 кг кокаина, спрятав его в технологические полости рефрижераторных контейнеров с бананами, прибывших из Южной Америки.

Во время досмотра груза правоохранители обнаружили 100 брикетов кокаина. Одного из фигурантов задержали возле морского порта, еще двух - на территории промышленного рынка Одесской области, куда те прибыли встречать нелегальный груз.

Собранные Службой безопасности Украины доказательства стали основанием для вынесения приговора.

Какой приговор

Трое наркокурьеров получили по 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Они признаны виновными в контрабанде наркотических средств в особо крупных размерах, их приобретении, хранении и перевозке с целью сбыта.

Фото: в Украине осудили членов мафии "Ндрангета" (ssu.gov.ua)