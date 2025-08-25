Кохання вже на горизонті: кому зі знаків Зодіаку пощастить після 25 серпня

Після входу Венери в знак Лева 25 серпня кохання вимагатиме сміливості та рішучих кроків. Протягом наступних кількох тижнів ця енергія додасть впевненості всім знакам Зодіаку, надихаючи діяти без страху.

Самотні наважаться на флірт, перші кроки або навіть запрошення на побачення, а пари - на серйозні розмови про майбутнє, спільне життя або шлюб.

Особливо потужний вплив Венери у Леві відчують Раки, Діви та Терези - саме для них романтичні зміни будуть найпомітнішими.

Рак

Після 25 серпня Раки можуть несподівано зустріти людину, яка викличе сильні почуття і відкриє нову сторінку особистого життя. Якщо ви вже у стосунках - чекайте романтики або глибшої емоційної близькості.

Це сприятливий період для щирих розмов, зізнань і зміцнення довіри. Зірки радять не ховати свої почуття - саме відкритість стане ключем до щастя.

Діва

Для Дів цей період може стати справжнім проривом у коханні. Після 25 серпня з'явиться шанс зустріти споріднену душу або поглянути на старі стосунки під новим кутом.

Ваша привабливість зросте, а внутрішня гармонія приваблюватиме потрібних людей. Головне - не ігнорувати знаки долі й дозволити собі бути щасливими.

Терези

У життя Терезів кінець серпня принесе тепло, флірт і приємні емоції. Ви можете відчути, що знову здатні закохатися - легко, щиро і красиво.

Нові знайомства будуть не тільки цікавими, а й перспективними для серйозних стосунків. Якщо давно чекали знака - ось він: кохання вже поруч.