Кохання як броня: як війна зміцнила стосунки українців та чому інтиму стало менше

Головне:

Стійкість: 72% опитаних кажуть, що кохання дає відчуття опори під час війни.

72% опитаних кажуть, що кохання дає відчуття опори під час війни. Швидкі рішення: Для 55% війна прискорила шлюб або рішення про спільне проживання.

Для 55% війна прискорила шлюб або рішення про спільне проживання. Дистанція: 32% пар пережили або переживають тривалу вимушену розлуку.

32% пар пережили або переживають тривалу вимушену розлуку. Прагматизм: Очікування від партнерів стали реалістичнішими, а акцент змістився з дорогих речей на щирі емоції.

Стосунки стали міцнішими, але нові зв'язки - під загрозою

Станом на лютий 2026 року 85% українців перебувають у стосунках. При цьому війна виступила каталізатором для почуттів: 57% опитаних зазначили, що криза зміцнила їхній союз.

Однак для молоді (18-24 роки) ситуація складніша - лише 75% мають пару. Міграція та психологічне виснаження стали головними бар'єрами для нових знайомств. Майже половина тих, хто зараз самотній, вважають, що побудувати стосунки під час війни вкрай важко.

Результати дослідження (інфографіка Gradus Research)

Емоції важливіші за : зміна пріоритетів

Війна суттєво вплинула на інтимне життя та сприйняття близькості:

Третина українців (34%) зізналися, що сексу в їхньому житті стало менше через стрес та розлуку.

зізналися, що сексу в їхньому житті стало менше через стрес та розлуку. Понад 90% респондентів тепер ставлять на перше місце емоційну близькість, турботу та відчуття безпеки.

тепер ставлять на перше місце емоційну близькість, турботу та відчуття безпеки. Фізична близькість залишається важливою для 65% опитаних (традиційно цей показник вищий у чоловіків - 72%, ніж у жінок - 59%).

"Стосунки сьогодні - це не стільки про емоції моменту, скільки про відчуття безпеки, підтримки та спільної відповідальності за майбутнє", - зазначає засновниця Gradus Research Євгенія Близнюк.

Результати дослідження (інфографіка Gradus Research)

День закоханих 2026: парадокс святкування

Цього року 40% українців планують святкувати 14 лютого. Це неочікувано більше, ніж у мирному 2020 році (34%). Соціологи пояснюють це потребою у "якорях нормальності" серед хаосу війни.

Хоча святкувати планують більше людей, матеріальна складова стала скромнішою:

Лише 55% готують подарунки (проти 80% у 2020 році).

готують подарунки (проти 80% у 2020 році). У топі презентів: смачна їжа та вино, квіти, спільний час та романтична вечеря.

смачна їжа та вино, квіти, спільний час та романтична вечеря. Молодь оригінальніша - серед варіантів популярні електроніка, валентинки або жартівливе "подарую себе".

Результати дослідження (інфографіка Gradus Research)