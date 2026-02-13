Кохання як броня: як війна зміцнила стосунки українців та чому інтиму стало менше

Попри чотири роки великої війни і постійний стрес, романтичні стосунки залишаються для українців ключовим джерелом стійкості. Багатьом це надає відчуття безпеки.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дослідження Gradus Research.
Головне:
Станом на лютий 2026 року 85% українців перебувають у стосунках. При цьому війна виступила каталізатором для почуттів: 57% опитаних зазначили, що криза зміцнила їхній союз.
Однак для молоді (18-24 роки) ситуація складніша - лише 75% мають пару. Міграція та психологічне виснаження стали головними бар'єрами для нових знайомств. Майже половина тих, хто зараз самотній, вважають, що побудувати стосунки під час війни вкрай важко.
Результати дослідження (інфографіка Gradus Research)
Війна суттєво вплинула на інтимне життя та сприйняття близькості:
"Стосунки сьогодні - це не стільки про емоції моменту, скільки про відчуття безпеки, підтримки та спільної відповідальності за майбутнє", - зазначає засновниця Gradus Research Євгенія Близнюк.
Результати дослідження (інфографіка Gradus Research)
Цього року 40% українців планують святкувати 14 лютого. Це неочікувано більше, ніж у мирному 2020 році (34%). Соціологи пояснюють це потребою у "якорях нормальності" серед хаосу війни.
Хоча святкувати планують більше людей, матеріальна складова стала скромнішою:
