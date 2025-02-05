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Кого звільнили з російського полону в рамках обміну сьогодні: відповідь Коордштабу

Фото: у Коордштабі розповіли, кого саме повернули в Україну під час обміну 5 лютого (t.me/Koord_shtab)
Автор: Наталія Гурковська

5 лютого Україна провела 61-й обмін полоненими з Росією. Серед звільнених багато важкохворих.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Серед тих, хто звільнений з полону, багато важкохворих, важкопоранених та тих, хто перебуває в російській неволі понад два з половиною роки", - йдеться у повідомленні.

Цього разу додому повертаються 108 воїнів ЗСУ, зокрема, з ТрО - семеро, ВМС - 26, і троє з Повітряних сил.

"Звільнені з полону також 22 нацгвардійці, 19 прикордонників, один представник Нацполіції", - зазначають у повідомленні.
 

 

Україна повернула з полону Росії 150 військових (t.me/Koord_shtab)

Звільнені військослужбовці захищали Україну від окупантів у Харківській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Херсонській, Сумській, Київській областях.

"Зокрема, звільнені нацгвардійці, які охороняли Чорнобильську АЕС, а також захисники Маріуполя та "Азовсталі". Побачать невдовзі рідних також українські військовослужбовці, які брали участь в операції у Курській області", - додали у Штабі, зазначивши, що серед звільнених - 47 сержантів, 69 солдатів, 16 матросів та 18 офіцерів.

61-й обмін полоненими 

Обмін полоненими, проведений 5 лютого, є 61-м за рахунком обміном військовополоненими, організований Коордштабом, з початку повномасштабного російського вторгнення.

"Загалом з російської неволі завдяки роботі штабу за дорученням президента України вдалося повернути вже 4131 особу: це як військовослужбовці, так і цивільні, а також іноземні громадяни", - зазначили у Штабі.

Нагадаємо, 5 лютого, Україна повернула з російського полону 150 громадян. Серед тих кого повернули - солдати, сержанти та офіцери.

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