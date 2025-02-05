Кого освободили из российского плена в рамках обмена сегодня: ответ Коордштаба

"Среди тех, кто освобожден из плена, много тяжелобольных, тяжелораненых и тех, кто находится в российской неволе более двух с половиной лет", - говорится в сообщении.

На этот раз домой возвращаются 108 воинов ВСУ, в частности, из ТрО - семеро, ВМС - 26, и трое из Воздушных сил.

"Освобождены из плена также 22 нацгвардейца, 19 пограничников, один представитель Нацполиции", - отмечают в сообщении.



Украина вернула из плена России 150 военных (t.me/Koord_shtab)

Освобожденные военнослужащие защищали Украину от оккупантов в Харьковской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Херсонской, Сумской, Киевской областях.

"В частности, освобождены нацгвардейцы, которые охраняли Чернобыльскую АЭС, а также защитники Мариуполя и "Азовстали". Увидят вскоре родных также украинские военнослужащие, которые принимали участие в операции в Курской области", - добавили в Штабе, отметив, что среди освобожденных - 47 сержантов, 69 солдат, 16 матросов и 18 офицеров.

61-й обмен пленными

Обмен пленными, проведенный 5 февраля, является 61-м по счету обменом военнопленными, организованный Коордштабом, с начала полномасштабного российского вторжения.

"Всего из российской неволи благодаря работе штаба по поручению президента Украины удалось вернуть уже 4131 человека: это как военнослужащие, так и гражданские, а также иностранные граждане", - отметили в Штабе.