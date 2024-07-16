З якого віку треба оформляти паспорт дитині: пояснення ЦНАП

Перший паспорт громадянина України оформлюється дитині у віці 14 років у вигляді ID-картки. Для документування необхідно надати свідоцтво про народження та паспорт одного з батьків, пояснює фахівець.

Перша ID-картка видається терміном на 4 роки. Її оформлення триває 20 робочих днів.

"Батькам слід знати, що ID-картка буде необхідна дитині після досягнення 14 років у різних життєвих ситуаціях, таких як реєстрація місця проживання, складання іспитів, оформлення закордонного паспорта та отримання інших послуг", - зазначає Наталія Шамрай.

Перший паспорт, що видається у віці 14 років у формі ID-картки, безкоштовний. Для отримання наступних паспортів, які видаються на 10 років, починаючи з 18 років, необхідно сплатити адміністративний збір.

Оформлення паспорта за 20 робочих днів коштує 504 грн. За швидке оформлення за скороченою процедурою у 10 робочих днів - 874 грн.

"Звертаємо увагу батьків, що послуга ID-14 дозволяє оформити і перший паспорт, і номер платника податків одночасно, тим самим позбавляючи необхідності відвідувати податкову службу. Це досить зручно, адже економить час і сили", - звертає увагу директор департаменту надання адміністративних послуг КМДА.

Батьки дітей, які наразі перебувають за кордоном, для оформлення документів можуть звернутися до підрозділів ДП "Документ" або до консульської установи.