С какого возраста нужно оформлять паспорт ребенку: объяснение ЦНАП

Первый паспорт гражданина Украины оформляется ребенку в возрасте 14 лет в виде ID-карты. Для документирования необходимо предоставить свидетельство о рождении и паспорт одного из родителей, поясняет специалист.

Первая ID-карта выдается сроком на 4 года. Ее оформление длится 20 рабочих дней.

"Родителям следует знать, что ID-карта будет необходима ребенку по достижении 14 лет в различных жизненных ситуациях, таких как регистрация места жительства, сдача экзаменов, оформление загранпаспорта и получение других услуг", - отмечает Наталия Шамрай.

Первый паспорт, который выдается в возрасте 14 лет в форме ID-карты, бесплатный. Для получения последующих паспортов, которые выдаются на 10 лет, начиная с 18 лет, необходимо уплатить административный сбор.

Оформление паспорта за 20 рабочих дней стоит 504 грн. За быстрое оформление по сокращенной процедуре в 10 рабочих дней - 874 грн.

"Обращаем внимание родителей, что услуга ID-14 позволяет оформить и первый паспорт, и номер налогоплательщика одновременно, тем самым избавляя от необходимости посещать налоговую службу. Это достаточно удобно, ведь экономит время и силы", - обращает внимание директор департамента предоставления административных услуг КГГА.

Родители детей, которые находятся за рубежом, для оформления документов могут обратиться в подразделения ГП "Документ" или в консульское учреждение.