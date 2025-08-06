Для кого в Україні проїзд у транспорті безкоштовний: повний перелік

Хто має право на безкоштовний проїзд

Право на пільговий проїзд передбачено низкою законів України, серед яких:

"Про автомобільний транспорт",

"Про статус ветеранів війни",

"Про охорону дитинства",

"Про Чорнобильську катастрофу",

"Про ветеранів військової служби" й інші.

Перевізники зобов’язані перевозити пільговиків безкоштовно, якщо ті мають відповідні документи. Відмова карається штрафом - від 170 до 850 гривень, а у разі систематичних порушень водія можуть звільнити.

Основні категорії пільговиків:

учасники бойових дій та прирівняні до них,

особи з інвалідністю війни (і супроводжуючі осіб 1 групи),

військовослужбовці строкової служби,

батьки загиблих військових,

ветерани силових структур,

поліцейські та працівники СБУ під час служби,

реабілітовані особи, які стали інвалідами через репресії,

особи з інвалідністю І та ІІ груп,

діти з інвалідністю і їхні супроводжуючі,

ліквідатори аварії на ЧАЕС категорії 2 та постраждалі внаслідок аварії категорії 1, діти з інвалідністю через ЧАЕС,

діти з багатодітних родин та діти віком до 6 років,

пенсіонери за віком,

постраждалі учасники Революції Гідності,

сироти, діти без батьківського піклування.

У деяких містах (наприклад, у Києві) діють додаткові категорії, а пільга надається через електронні картки ("Картка киянина").

Які документи потрібні

Щоб скористатися правом на безкоштовний проїзд, пільговик має мати при собі:

посвідчення встановленого зразка,

довідку,

електронний пільговий квиток (у містах з автоматизованою системою обліку).

Документи мають бути дійсні та відповідати статусу.

Чому водії маршруток часто відмовляють

Іноді водії автобусів відмовляють у безкоштовному проїзді з таких причин:

відсутність компенсації з місцевого бюджету,

неофіційне обмеження на кількість пільговиків,

небажання працювати "у мінус".

Однак важливо пам’ятати, що жоден водій не має права відмовити, якщо пільга підтверджена документом. Це - адміністративне правопорушення.

Що робити, якщо відмовляють у безкоштовному проїзді

Насамперед варто записати номер маршрутки, ПІБ водія, маршрут, час події. Також потрібно зберегти квиток. Після цього зателефонуйте:

поліція - 102,

Укртрансбезпека - 044-351-47-66,

транспортний відділ місцевої ради.

Хто відшкодовує вартість проїзду перевізникам

Компенсацію за пільгові перевезення мають передбачити місцеві бюджети, але часто цього не роблять. Через це перевізники працюють "у збиток" або самі вигадують "ліміти", що не передбачено законом.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: закон України "Про автомобільний транспорт", LegalAid.gov.ua (Безоплатна правнича допомога), КП "Київпастранс", КП "Одесміськелектротранс".