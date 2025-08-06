Для кого в Україні проїзд у транспорті безкоштовний: повний перелік

В Україні десятки категорій громадян мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті - не лише пенсіонери, а й учасники бойових дій, люди з інвалідністю, багатодітні сім’ї тощо.
Про це розповідає РБК-Україна.
Право на пільговий проїзд передбачено низкою законів України, серед яких:
Перевізники зобов’язані перевозити пільговиків безкоштовно, якщо ті мають відповідні документи. Відмова карається штрафом - від 170 до 850 гривень, а у разі систематичних порушень водія можуть звільнити.
Основні категорії пільговиків:
У деяких містах (наприклад, у Києві) діють додаткові категорії, а пільга надається через електронні картки ("Картка киянина").
Щоб скористатися правом на безкоштовний проїзд, пільговик має мати при собі:
Документи мають бути дійсні та відповідати статусу.
Іноді водії автобусів відмовляють у безкоштовному проїзді з таких причин:
Однак важливо пам’ятати, що жоден водій не має права відмовити, якщо пільга підтверджена документом. Це - адміністративне правопорушення.
Насамперед варто записати номер маршрутки, ПІБ водія, маршрут, час події. Також потрібно зберегти квиток. Після цього зателефонуйте:
Компенсацію за пільгові перевезення мають передбачити місцеві бюджети, але часто цього не роблять. Через це перевізники працюють "у збиток" або самі вигадують "ліміти", що не передбачено законом.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: закон України "Про автомобільний транспорт", LegalAid.gov.ua (Безоплатна правнича допомога), КП "Київпастранс", КП "Одесміськелектротранс".
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні за безквитковий проїзд передбачені штрафи, які залежать від виду транспорту. Їх можуть виписувати контролери, які зобов'язані пред'явити посвідчення та видати квитанцію. Штраф становить від 5-ти до 20-кратної вартості поїздки.
Також ми розповідали, що робити, якщо у громадському транспорті виникає конфлікт із контролером.
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