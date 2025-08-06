Для кого в Украине проезд в транспорте бесплатный: полный перечень

В Украине десятки категорий граждан имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте - не только пенсионеры, но и участники боевых действий, люди с инвалидностью, многодетные семьи и тому подобное.
Об этом рассказывает РБК-Украина.
Право на льготный проезд предусмотрено рядом законов Украины, среди которых:
Перевозчики обязаны перевозить льготников бесплатно, если те имеют соответствующие документы. Отказ наказывается штрафом - от 170 до 850 гривен, а в случае систематических нарушений водителя могут уволить.
Основные категории льготников:
В некоторых городах (например, в Киеве) действуют дополнительные категории, а льгота предоставляется через электронные карты ("Карточка киевлянина").
Чтобы воспользоваться правом на бесплатный проезд, льготник должен иметь при себе:
Документы должны быть действительны и соответствовать статусу.
Иногда водители автобусов отказывают в бесплатном проезде по таким причинам:
Однако важно помнить, что ни один водитель не имеет права отказать, если льгота подтверждена документом. Это - административное правонарушение.
Прежде всего стоит записать номер маршрутки, ФИО водителя, маршрут, время происшествия. Также нужно сохранить билет. После этого позвоните по телефону:
Компенсацию за льготные перевозки должны предусмотреть местные бюджеты, но часто этого не делают. Поэтому перевозчики работают "в убыток" или сами придумывают "лимиты", что не предусмотрено законом.
При подготовке материала были использованы следующие источники: закон Украины "Об автомобильном транспорте", LegalAid.gov.ua (Бесплатная юридическая помощь), КП "Киевпастранс", КП "Одесгорэлектротранс".
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине за безбилетный проезд предусмотрены штрафы, которые зависят от вида транспорта. Их могут выписывать контролеры, которые обязаны предъявить удостоверение и выдать квитанцию. Штраф составляет от 5-ти до 20-кратной стоимости поездки.
Также мы рассказывали, что делать, если в общественном транспорте возникает конфликт с контролером.
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