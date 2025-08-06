Для кого в Украине проезд в транспорте бесплатный: полный перечень

Кто имеет право на бесплатный проезд

Право на льготный проезд предусмотрено рядом законов Украины, среди которых:

"Об автомобильном транспорте",

"О статусе ветеранов войны",

"Об охране детства",

"О Чернобыльской катастрофе",

"О ветеранах военной службы" и другие.

Перевозчики обязаны перевозить льготников бесплатно, если те имеют соответствующие документы. Отказ наказывается штрафом - от 170 до 850 гривен, а в случае систематических нарушений водителя могут уволить.

Основные категории льготников:

участники боевых действий и приравненные к ним,

лица с инвалидностью войны (и сопровождающие лиц 1 группы),

военнослужащие срочной службы,

родители погибших военных,

ветераны силовых структур,

полицейские и работники СБУ во время службы,

реабилитированные лица, которые стали инвалидами из-за репрессий,

лица с инвалидностью I и II групп,

дети с инвалидностью и их сопровождающие,

ликвидаторы аварии на ЧАЭС категории 2 и пострадавшие в результате аварии категории 1, дети с инвалидностью из-за ЧАЭС,

дети из многодетных семей и дети в возрасте до 6 лет,

пенсионеры по возрасту,

пострадавшие участники Революции Достоинства,

сироты, дети без родительской опеки.

В некоторых городах (например, в Киеве) действуют дополнительные категории, а льгота предоставляется через электронные карты ("Карточка киевлянина").

Какие документы нужны

Чтобы воспользоваться правом на бесплатный проезд, льготник должен иметь при себе:

удостоверение установленного образца,

справку,

электронный льготный билет (в городах с автоматизированной системой учета).

Документы должны быть действительны и соответствовать статусу.

Почему водители маршруток часто отказывают

Иногда водители автобусов отказывают в бесплатном проезде по таким причинам:

отсутствие компенсации из местного бюджета,

неофициальное ограничение на количество льготников,

нежелание работать "в минус".

Однако важно помнить, что ни один водитель не имеет права отказать, если льгота подтверждена документом. Это - административное правонарушение.

Что делать, если отказывают в бесплатном проезде

Прежде всего стоит записать номер маршрутки, ФИО водителя, маршрут, время происшествия. Также нужно сохранить билет. После этого позвоните по телефону:

полиция - 102,

Укртрансбезопасность - 044-351-47-66,

транспортный отдел местного совета.

Кто возмещает стоимость проезда перевозчикам

Компенсацию за льготные перевозки должны предусмотреть местные бюджеты, но часто этого не делают. Поэтому перевозчики работают "в убыток" или сами придумывают "лимиты", что не предусмотрено законом.

При подготовке материала были использованы следующие источники: закон Украины "Об автомобильном транспорте", LegalAid.gov.ua (Бесплатная юридическая помощь), КП "Киевпастранс", КП "Одесгорэлектротранс".