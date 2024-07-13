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Кого сьогодні бракує в українській армії: відповідь речника ОСУВ "Хортиця"

Фото: речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин (Facebook)
Автор: Марія Кучерявець

Останнім часом українському війську не вистачає піхотинців. Вони потрібні зараз кожному підрозділу і якраз на лінії бойового зіткнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.

"Бригади оновлюються, рекрутинг працює. Однак, звісно ж, не вистачає останнім часом, зокрема простих військових, простих солдатів, простих піхотинців. Це у більшості підрозділів, які є у Збройних силах України", - заявив Волошин.

Тому, за його словами, зараз активно медійно і не медійно працює компанія з рекрутингу, з набору особового складу.

"Адже прості стрільці, прості водії, прості піхотинці потрібні кожному підрозділу і потрібні зараз якраз на лінії бойового зіткнення, де не вистачає особового складу. Адже ворог нас переважає у кількості й він тільки цим може використовувати перевагу на лінії бойового зіткнення. Хоч ми їх і знищуємо, але вони все набирають нових і нових новобранців і колишніх ув'язнених", - зазначив Волошин.

Речник додав, що українські військові натомість переважають ворога тим, що знищують його у чималих кількостях.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, раніше в Міноборони України заявляли, що потреба у додаткових людях насамперед є у бойових частинах, які безпосередньо беруть участь у стримуванні агресора в бойових діях. Йшлося про такі вакансії: водії, механіки, стрільці, оператори всіх видів озброєння, обслуга артилеристів, оператори БПЛА, бойові медики.

Крім того, є також велика кількість вакансій в армії, які пов’язані з логістикою, з обслуговуванням, з ремонтом. Є вакансії на штабні посади.

При цьому ж попит мають професії, які більше наближені до цивільного життя.

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