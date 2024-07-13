Кого сьогодні бракує в українській армії: відповідь речника ОСУВ "Хортиця"

"Бригади оновлюються, рекрутинг працює. Однак, звісно ж, не вистачає останнім часом, зокрема простих військових, простих солдатів, простих піхотинців. Це у більшості підрозділів, які є у Збройних силах України", - заявив Волошин.

Тому, за його словами, зараз активно медійно і не медійно працює компанія з рекрутингу, з набору особового складу.

"Адже прості стрільці, прості водії, прості піхотинці потрібні кожному підрозділу і потрібні зараз якраз на лінії бойового зіткнення, де не вистачає особового складу. Адже ворог нас переважає у кількості й він тільки цим може використовувати перевагу на лінії бойового зіткнення. Хоч ми їх і знищуємо, але вони все набирають нових і нових новобранців і колишніх ув'язнених", - зазначив Волошин.

Речник додав, що українські військові натомість переважають ворога тим, що знищують його у чималих кількостях.

Мобілізація в Україні