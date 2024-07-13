Кого сегодня не хватает в украинской армии: ответ спикера ОСГВ "Хортица"

В последнее время украинскому войску не хватает пехотинцев. Они нужны сейчас каждому подразделению и как раз на линии боевого столкновения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.
"Бригады обновляются, рекрутинг работает. Однако, конечно же, не хватает в последнее время, в частности, простых военных, простых солдат, простых пехотинцев. Это в большинстве подразделений, которые есть в Вооруженных силах Украины", - заявил Волошин.
Поэтому, по его словам, сейчас активно медийно и не медийно работает компания по рекрутингу, по набору личного состава.
"Ведь простые стрелки, простые водители, простые пехотинцы нужны каждому подразделению и нужны сейчас как раз на линии боевого столкновения, где не хватает личного состава. Ведь враг нас преобладает в количестве и он только этим может использовать преимущество на линии боевого столкновения. Хоть мы их и уничтожаем, но они все набирают новых и новых новобранцев и бывших заключенных", - отметил Волошин.
Спикер добавил, что украинские военные преобладают врага тем, что уничтожают его в немалых количествах.
Напомним, ранее в Минобороны Украины заявляли, что потребность в дополнительных людях, прежде всего, есть в боевых частях, непосредственно участвующих в сдерживании агрессора в боевых действиях. Речь шла о таких вакансиях: водители, механики, стрелки, операторы всех видов вооружения, обслуга артиллеристов, операторы БПЛА, боевые медики.
Кроме того, есть также большое количество вакансий в армии, связанных с логистикой, с обслуживанием, с ремонтом. Есть вакансии на штабные должности.
При этом спросом пользуются профессии, более приближенные к гражданской жизни.
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